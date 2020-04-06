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06 апреля
Биполярное расстройство: Селена Гомес рассказала фанам о своем диагнозе
На карантине многие звезды проводят совместные прямые эфиры, и Гомес не стала исключением. Вместе с Майли Сайрус на радость поклонникам они устроили прямую трансляцию и болтали обо всем. В ходе этого разговора Селена призналась подруге и зрителям, что врачи диагностировали у нее психическое расстройство
Как оказалось, еще до начала карантина певица прошла обследование в психиатрической клинике, и врачи поставили ей неутешительный диагноз: биполярное расстройство. Отсюда и все перепады настроения, и регулярные депрессии исполнительницы.
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selenagomez 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
Во время прямого эфира Гомес призналась, что ей стало легче после того, как врачи сообщили про диагноз. Ведь когда ты предупрежден, значит, вооружен. Исполнительница уверена, что теперь ей будет легче справиться с постоянными паническими атаками и приступами паники, ведь она знает причину.
Фото: @selenagomez
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