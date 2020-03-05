Артистка рассказала об этом с помощью новой песни

Американская певица Кэти Перри станет впервые мамой! 35-летняя звезда подарит своему любимую актеру Орландо Блуму малыша. Об этом певица сообщила оригинальным способом. Она выпустила новый клип на песню Never Worn White, в котором появилась уже с круглым животиком.

В клипе Never Worn White Кэти Перри поет о своих чувствах к Ордандо Блуму и сообщает всем, что готова надеть белое платье и сказать «Я согласна». В видео певица предстает в трех образах: в белом платье, где уже виднеется животик, с цветами на обнаженном теле и в легкой прозрачном платье, уже явно подтверждает беременность.

Фанаты сначала засомневались в правдивости беременности Кэти Перри. Но уже через час после премьеры клипа Never Worn White певица вышла в прямой эфир в своем Instagram и подтвердила интересное положение.

«Мы очень взволнованы и счастливы. Наверное, это самый большой секрет, который мне приходилось сохранять », – призналась Кэти Перри.

Певица рассказала, что их с Орландо Блумом малыш должен родиться летом. Также она намекнула, что летом порадует фанов еще одним важным событием. Неужели Кэти Перри и Орландо Блум наконец поженятся? В феврале прошлого года пара обручилась и начала планировать свадьбу в Диснейленде.

Фото: Getty Images

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