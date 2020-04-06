Новый формат диктует пандемия коронавируса

Продюсеры популярного сериала «Офис» Бен Силверман и Пол Либерштейн собираются снять комедийное шоу об удаленной работе. Как признались сами создатели, идея нового проекта возникла из-за пандемии коронавируса, которая заставила многих перейти в режим удаленной работы. Об этом пишет издание Deadline.

Ожидается, что юмористическое шоу расскажет историю работу сотрудников небольшого предприятия в условиях удаленного режима. Главным героем сериала станет глава корпорации, который будет пытаться поднимать боевой дух своих сотрудников с помощью онлайн-связи.

Пожалуй, в сегодняшних реалиях сериал вступит значительную популярность. Ведь многие смогут разглядеть в героях себя. Продюсеры не скрывают, что идею им подкинул COVID-19.

Когда начнутся съемки и когда выйдет проект на экраны – пока не известно. Кого рассматривают на главные роли, тоже не сообщают.

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