Шикарная Рианна в новом образе для Vogue. Фото

Певица стала первой знаменитостью, которая снялась для обложки этого глянца в дюраге – головном платке, символе хип-хоп культуры

Барбадосская певица Рианна украсила обложку майского номер британского Vogue. Главным месседжем звезды стало слово «правда». Именно оно было «вытатуировано» на лице селебрити и символизировало внутреннюю свободу Рианны и ее смелость оставаться собой и говорить правду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram badgalriri 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Я чувствую, что у меня нет границ. Я делала все — выпускала хиты, попробовала каждый жанр — теперь я просто открыта нараспашку и могу делать все, что захочу, — сказала она в интервью.

Последние три года Рианна живет в Лондоне и обожает город за то, что может спокойно ходить по улицам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram badgalriri 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Когда я прогуливаюсь по Брикстону, я невидимка. И ничто не заставляет меня чувствовать себя лучше. Я иду тусоваться с людьми, с которыми никогда бы не тусовалась. И остаюсь в своем пузыре. Вот что мне действительно нравится в Лондоне, – рассказала певица.

Рианна упомянула и о своих мечтах в личной жизни. Певица пережила болезненное расставание с миллиардером Хассаном Джамилем. И так и не призналась, встречается ли с кем-то или нет. Но заветная мечта у нее есть:

– У меня будут дети: трое или четверо, – сказала Рианна.

В интервью британскому Vogue Рианна призналась, что продолжает усердно работать над новым альбомом, который так ждут ее фанаты.

– Мы работаем, работаем и работаем. Потом начинается плато и мы говорим себе: «Или ложимся спать, или продолжаем работать». Потом выпиваем эспрессо и продолжаем. Сейчас я работаю настолько много, чтобы в будущем мне не приходилось этого делать, – призналась звезда.

Один сингл Рианна уже презентовала. Надеемся, что скоро услышим весь альбом.

По материалам – vogue.co.uk

Первое фото – @badgalriri

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