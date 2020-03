Backstreet Boys на самоизоляции спели легендарную I Want It That Way!

Суперпопулярная группа 90-х Backstreet Boys взорвала соцсети своим выступлением из дома

Американский бойз-бенд Backstreet Boys на днях присоединился к благотворительной инициативе сера Элтона Джона. Певец пригласил на онлайн «Концерт из гостинной» топовых звезд современности: от Билли Айлиш до Мэрайи Кери. Селебрити тоже на самоизоляции, но это не повод грустить. Звезды выходили в прямой эфир в домашней одежде из своих апартаментов и пели! И каждый мог стать зрителем этого концерта.

Одними из суперзвезд этого вечера стала легендарная группа из 90-х Backstreet Boys. В проекте iHeart Living Room for America они спели легендарную I Want It That Way. Смотрите, как это было:

Давайте вспомним, как песня звучала раньше:

Кажется, это самый масштабный концерт на этот день. Ведь он был без границ! Звезды подключались из разных городов и штатов, а зрителями были жители разных стран и даже континентов. Самоизоляция не только защищает, но и объединяет.

Еще новостей:

Абсолютно голая Эмили Ратаковски взорвала Instagram новым фото (18+)

Michelle Andrade призывает PROUD! Очень душевный социальный клип