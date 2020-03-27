Новый каналG.spaceШОУМАНИЯПремьера! Рианна выпустила сингл Believe it

Премьера! Рианна выпустила сингл Believe it

Барбадосская певица записала трек с канадским рэпером PARTYNEXTDOOR

Это случилось! После четырехлетней паузы Рианна презентовала новую песню. Певица записала ее совместно с канадским рэпером PARTYNEXTDOOR. Трек выложили в сеть OVO Sound в полночь, а также опубликовали в соцсетях исполнителей. За сутки сингл набрал более 3,5 миллиона просмотров только в Instagram Рири.

Давайте быстрее послушаем Rihanna & PARTYNEXTDOOR – Believe it:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

badgalriri

К слову, «Believe it» – не первая совместная работа Рианны и канадского рэпера. Раньше они сотрудничали над созданием песни «Work», которую Ри испонила вместе с Дрейком в 2016 году.

Фото – @badgalriri

Читать больше:

Рианна обнажилась в новом кампейне белья SavageXFenty. Фото

Горячая штучка Рири! Рианна покорила сексуальным дефиле в купальнике

новости шоубизнеса Рианна шоубизнес Шоумания