Новый каналG.spaceШОУМАНИЯКак же горячо! Белла Хадид показала идеальное тело в купальнике

Как же горячо! Белла Хадид показала идеальное тело в купальнике

Супермодель Беллу Хадид по праву считают самой красивой женщиной мира. По формуле «золотого сечения» пластический хирург Джулиан де Сильва определил, что 23-летняя девушка имеет практически идеальное лицо. Пропорции лица Беллы – размеры и положение губ, носа, подбородка и линия челюсти – составляют 94,35%. Этот показатель ближайшее к идеальному соотношению. Но поклонники и роботодатели Беллы Хадид ценят ее не только за почти идеальное лицо, но и по шикарную фигуру.

На днях супермодель решила поделиться со своими подписчиками в Instagram очередным обольстительным снимком. Белла Хадид опубликовали фото в бикини молочного цвета и полностью без мейка.

«Повезло получить немного витамина D», – написала Хадид под фото.

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bellahadid

Подписчики сразу забросали звезду комплиментами. И что скрывать, такая фигура не может оставить равнодушным никого!

Фото: Getty Images

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