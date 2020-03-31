Лучшие клипы марта 2020: Dua Lipa, The Weeknd, Alina Pash и молодая Kler

С приходом весны оживает не только природа, но и музыкальный рынок. По традиции именно март и апрель – самые насыщенные релизные месяцы, когда артисты всего мира спешат представить свои новые работы накануне сезона летних фестивалей. Из огромного потока новых видеоклипов мы выбрали 10 лучших – от мировых звезд и лучших новых артистов украинской сцены. Посмотрим?

Електромед – Кора Дуба

После закрытия группы Сальто Назад в конце 2019 года именно “Електромед” стали главными их приемниками и продолжателями традиций ироничного поп-фанка на украинской сцене. Новая работа Електромед – это олдскульный хип-хоп в духе Run DMC. В поддержку сингла парни сняли уморительно-абсурдное видео. Злой директор ЖЭКа «Мистер Фриз» похитил водопроводный кран и лишил людей горячей воды. И только участники Електромед в образе воинов «Белого Лотоса» призваны спасти человечества от перспективы купания в тазиках. В конце зрителей ждет непременный хэппи-энд!

Gorim! – Магiя

Свежая работа перспективного поп-дуэта из Харькова – это красивая, но немного грустная история об уходящей любви. Вслед за успешным дебютным мини-альбомом «Буря» ребята из Gorim! продолжают закрепляться в статусе главных романтиков новой волны украинской поп-музыки. С песней «Магiя» они остановились в шаге от попадания в Нацотбор на Евровидение. Теперь она, наконец, вышла как отдельный релиз.

Kler – Тiкай

Певица Kler имеет все шансы на то, чтобы стать открытием года на украинской поп-сцены. Девушка сама пишет отличные хитовые песни и работает с отличной командой единомышленников. Так, музыку ей помогает делать саунд-продюсер Melovin и Kadnay – Антон Карский. А над новым клипом работали Trent Pazl (ассистент Алана Бадоева) и графический дизайнер, который работал над клипами самой Тейлор Свифт. «Тiкай» – один из главных хитов марта. Песня уже ротируется на каналах М2, Music Box, радиостанциях NRJ, DJFM, Kiss FM и многих других.

Alina Pash – Vysokomirni

Новый сингл Алины – интересный эксперимент. Кажется, это первый в истории трек-конструктор, второй куплет для которого может записать любой желающий. Релиз «Vysokomirni» Алина превратила в масштабный челлендж, посвященный борьбе с негативом и травлей в социальных сетях. Под тэгом #протихейт уже подписали многие звезды инди-музыки и хип-хопа – ТНМК, Yuko, кАчевники, ТОНКА и прочие.

OMANA – Не знайдуть

Группа OMANA – это проект одного из основателей Vivienne Mort Алексея Богомольного. Ребята исполняют альтернативный рок, вдохновленный графическими новеллами и комиксами. Не случайно видео к пилотному синглу их дебютного альбома исполнено в жанре анимации. В этом немного пугающем, но красивом мультфильме про мистический таинственный лес скрыт интересный посыл об относительности добра и зла в современном мире. Работа, которая заставляет задуматься.

alyona alyona – Go!

Ни месяца без Алены! Главная звезда украинской рэп-сцены продолжает выпускать новые работы с завидной регулярностью. В марте она представила саундтрек к спортивной драме «Пульс» о жизненной борьбе и преодолении в карьере олимпийской чемпионки по легкой атлетике Оксаны Ботурчук. Под стать фильму Алена записала мощный мотивационный трек, который пробирает до мурашек. Одна из лучших ее работ за последнее время!

Dua Lipa – Break My Heart

Кажется, сейчас Dua Lipa находится на пике своей карьеры. Буквально на днях вышел ее новый альбом со звучным названием «Future Nostalgia», доверху набитый уже состоявшимися и будущими мировыми хитами. Самый свежий из них получил название «Break My Heart». Видео в поддержку сингла – это уже патентованные танцы, яркие образы, игра цвета и невероятные декорации.

The Killers – Caution

Рок-романтики из Лас-Вегаса, кажется, знают секрет вечной молодости. С момента выхода их невероятно успешного дебютного альбома «Hot Fuss» прошло уже без малого 16 лет, а The Killers все также полны молодецкого задора, оптимизма и страсти. Их новый сингл «Caution» – это одна из первых ласточек будущего альбом «Imploding the Mirage», который станет уже шестым по счету в дискографии группы.

Tame Impala – Lost in Yesterday

С появлением на музыкальном горизонте австралийского группы Tame Impala психоделический рок как жанр обрел вторую молодость. Сегодня у группы уже сотни последователей во всем мире, но мало кому удается приблизиться к гениальности их одновременно простых, но всегда новаторских композиций. Новый альбом группы под названием «The Slow Rush» еще в январе называли одним из главных альбомов 2020 года, и он сполна оправдал свой статус сразу после выхода. В поддержку самой сильной песни альбома «Lost in Yesterday» Кевин Паркер и компания выпустили клип, в котором предстали в неожиданном образе свадебной кавер-группы.

The Weeknd – In Your Eyes

Новый альбом новоиспеченного короля американской r&b сцены окончательно и бесповоротно возвращает моду на 80е. The Weeknd взял на вооружение синтезаторный лоск давно ушедшей эпохи, соорудил целую пачку электронных суперхитов и кардинально сменил образ. Теперь он носит квадратные очки и бегает по ночному мегаполису в образе кровожадного маньяка. Все это выглядит несколько неожиданно, но очень талантливо и самобытно. Как и все, что делает этот артист в последние 10 лет.

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