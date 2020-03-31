Теперь в Украине есть возможность попасть на профессиональный лайв-концерт или даже фестиваль, не выходя из дома и соблюдая правила карантина! UNDERHILL EUROPEAN MUSIC FESTIVAL запускает уникальный формат онлайн-фестиваля «UNDERHILL MUSIC TV»

Концерты вживую можно смотреть три раза в неделю: по воскресеньям, средам и пятницам на страницах фестиваля в Facebook, Instagram и YouTube.

Лучшие украинские диджеи, исполнители и группы выступят со сцены «UNDERHILL MUSIC TV» в прямом эфире, с профессиональным звуковым и световым сопровождением.

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Формат «UNDERHILL MUSIC TV» позволяет зрителю почувствовать себя частью фестиваля, и оказаться даже ближе к любимому артисту, чем в первых рядах. Во время трансляции некоторым музыкантам можно будет задать вопрос в комментариях, пообщаться в прямом эфире, а иногда даже попросить исполнить любимый трек.

Сейчас на «UNDERHILL MUSIC TV» уже сыграли свои dj-сеты фронтмен группы ВВ – Олег Скрипка, Фагот (группа ТНМК), группа [О]. Выступили DJ Lutique, MalYar, Kolya Liner, Vlad Yaki, Fellmark, Lirity, Vlad Jet. А также со своей группой и звездной гостьей – Тоней Матвиенко, порадовал слушателей Арсен Мирзоян:

Уникальный концертный формат «UNDERHILL MUSIC TV» создан на базе фестиваля UNDERHILL EUROPEAN MUSIC FESTIVAL.

Кроме того, чтобы карантин прошел не только драйвовее, но и быстрее, организаторы решили заранее позаботиться о безопасности и здоровье посетителей фестиваля. Команда UNDERHILL EUROPEAN MUSIC FESTIVAL вместе с украинскими звездами (Jerry Heil, NK, Фагот, DJ LUTIQUE, группа [В], Руслана) создала видео, в котором они призывают соблюдать санитарные нормы и правила во время карантина:

UNDERHILL EUROPEAN MUSIC FESTIVAL – это украинский фестиваль танцевальной и поп музыки, который проходит на территории аэродрома, в селе Подгорье, Ивано-Франковской области. В этом году фестиваль запланирован на 26-29 июня

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