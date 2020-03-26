Фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук трогательно поддержал врачей, которые сейчас борются с пандемией коронавируса. Певец исполнил свой хит «Дякую тобі» на фортепиано под свой же аккомпанемент.

– Этот пост – для врачей, медсестер, медбратьев, санитарок, санитаров, всех работников медицинской сферы, которые сейчас на передовой борьбы с вирусом. Я хочу их поблагодарить и подарить свою песню. #Дякуютобі, – написал певец в посте.

Давайте послушаем легендарный хит «Океана Эльзы» в живом исполнении, да еще и в домашней обстановке:

Посмотреть эту публикацию в Instagram sviatoslav.vakarchuk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Все больше знаменитостей обращаются к обществу со словами поддержки и заботы. Настя Каменских поддерживает с помощью совместных онлайн-зарядок. Маша Ефросинина призывает подвозить медиков, если есть такая возможность, прикрепляя к сториз линк чата медработников. Александр Педан агитирует заниматься дома спортом, демонстрируя упражнения в постах. А Сергей Притула повышает настроение полезными советами в юмористической обработке на своем youtube-канале. С такой поддержкой и карантин пройдет быстрее.