Настя Каменских поделилась ТОП-3 упражнениями для домашнего тренировки

Артистка помогает своим подписчикам держать форму во время карантина

Певица Настя Каменских известна не только своим красивым голосом и успехами в мировом шоу-бизнесе. Фанаты любят артистку еще и за ее соблазнительные формы, девушка постоянно оттачивает. Держать себя в прекрасной форме Насти Каменских помогает правильное питание и ежедневные занятия спортом. А в период карантина – это вообще маст! Чтобы поддержать своих поклонников, Настя Каменских запускает цикл регулярных домашних онлайн-тренировок в своем Instagram.

– Когда я провела первую онлайн-тренировку с вами и получила так много фидбека, то поняла, что хочу и буду продолжать! Поэтому на период карантина мы с вами будем регулярно заниматься вместе! Я разрабатываю программу тренировок с моим тренером Андреем Хомицким. Будем делать тонкие талии, упругие Ким, стройные ножки и подтянутые ручки! – с энтузиазмом поделилась Настя Каменских.

Настя Каменских также поделилась тремя базовыми упражнениями, которые помогут войти в ритм домашних тренировок. Перед их выполнением не забудь выполнить суставную зарядку!

1. Ягодичный мостик.

Это упражнение подойдет как новичкам спорта, так и профессионалам. Техника выполнения несложная. Ложимся на спину, руки вдоль туловища, упор на согнутых ногах, поясница плотно прижата к полу. Делаем вдох и на выдохе поднимаем таз и спину до тех пор, пока тело не примет позицию ровной натянутой струны. В высшей точке максимально сжимаем ягодицы, задерживаемся на несколько секунд. Вдох – возвращаемся в нижнюю точку, не расслабляя ягодицы. Делаем 20-30 повторений. Можно два-три подхода, если есть силы:)

2. Планка

Примите упор лежа, опираясь на локти и носки выпрямленных ног, расставленных на ширине бедер. Расположите руки на уровне грудной клетки на расстоянии чуть шире плеч. Главное условие правильной стойки в «планке» – прямой позвоночник. При выполнении упражнения не прогибайте и не округляйте спину, дышите естественно и свободно. Поймайте «нужное» напряжение пресса: оно зависит от положения таза, прогиба поясницы. Держитесь в таком положении максимально долго.

3. Приседания

Для девушек в этом упражнении важна правильная техника, чтобы не перекачать переднюю поверхность бедра и не перегрузить суставы. Ноги на ширине плеч, стопы располагаем так, чтобы носки были чуть развёрнуты в стороны, вес переносим на пятки. Во время приседа не сводим колени внутрь и не разводим, строго ровно, стопы – не должны отрываться от пола. Старайтесь также не выводить колени вперед за уровень носков. Вдох – опускаемся как минимум до параллели бедра с полом. Выдох – подъем. Важно в верхней точке колени оставить слегка согнутыми, и опускаемся снова вниз.

#залиишайсявдома и занимайся спортом! Когда карантин закончится, все захотят пойти на пляж с подтянутыми фигурами!

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