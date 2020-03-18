Сергей Притула завел канал на YouTube

Отныне ведущего Нового канала можно будет увидеть не только на экране телевизора! Сергей рассказал о том, как появилась идея создания своего проекта, и почему он завел канал только сейчас

У главного YouTube-блогера Нового канала Александра Педана появился достойный конкурент. Сергей Притула завел собственный канал и уже успел опубликовать на нем два ролика.

#НаСпортіВдома: Александр Педан призвал украинцев заниматься спортом на карантине

– Ідея була вже давно, проте ніяк руки не доходили, – рассказывает Сергей Новому каналу. – І ось трапився карантин. Який одним махом зарубав усі гастролі (частину концертів перенесено на квітень-травень, частину скасовано), а також усі зйомки на Новому. Вільного часу тепер вдосталь. А просто так сидіти вдома – нецікаво. Тому озброївся телефоном, креативом, азами монтажу і… вуаля, створив власний канал.

Ведущий рассказал, какой именно контент планирует создавать для своих подписчиков.

– Буду викладати туди відео, які підійматимуть людям настрій, – поделился Притула. – Зрештою, іноді є якийсь пласт думок, що потребує запису довгого відео. На Facebook люди не дуже полюблять довгі відоси. То чого думкам пропадати (улыбается).

#ЗалишайсяВдома: ведущие Нового канала, ICTV и СТБ снялись в роликах о коронавирусе

Кроме познавательно-развлекательной миссии Сергей преследует благотворительные цели.

– Окрім цього я ще зареєструвався на Патреоні, це платформа для збору донатів, – рассказал ведущий Нового канала. – У мене завжди на горизонті є якісь проекти для волонтерства невійськового характеру. Але обмаль ресурсів. Тому з людською допомогою буду робити ще якісь хороші справи. Підписуйтеся, допомагайте, і будемо міняти світ на краще разом!

А еще вы можете увидеть Сергея Притулу каждую среду в новых выпусках шоу «СуперИнтуиция» на Новом канале