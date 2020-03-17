#НаСпортіВдома: Александр Педан призвал украинцев заниматься спортом на карантине
Ведущий Нового канала делится комплексом ежедневных упражнений, которые помогут держать себя в форме
С 12 марта жителей Украины отправили на карантин из-за угрозы коронавируса — людей просят оставаться дома и не выходить на улицу без крайней надобности. Ушли на карантин и ведущие Нового канала — они запустили флешмоб #ЗалишаюсяВдома, в рамках которого показывают, как можно провести это время с пользой.
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А лидер спортивного движения JuniorZ и ведущий реалити «Эксы» Александр Педан и вовсе запустил челлендж #НаСпортіВдома, в котором показывает подписчикам комплекс упражнений для домашних тренировок.
— Чтобы окончательно не зависнуть в гаджетах, предлагаю заниматься спортом дома. Спорт повышает иммунитет и успокаивает нервы, — говорит ведущий Нового канала. — Хочу вам показать комплекс ежедневных упражнений. Публикуйте и свои по хештегу #НаСпортіВдома, самые прикольные я буду повторять и выставлять к себе в Instastories. Мои звездные друзья, кстати, тоже присоединятся к челленджу.
Каждый день в сториз Instagram-аккаунта Нового канала будет появляться новый комплекс упражнений от ведущего. А пока видео от самого Педана:
Тренировка от Александра Педана на первый день:
- отжимаемся узким и широким хватом (10 раз). Если трудно, можно отжиматься на коленях;
- поднимаем руки, сведенные в лопатках, и одновременно поднимаем ноги (10 раз);
- качаем пресс при помощи упражнения «Велосипед» — лежа на спине, прикоснись локтем левой руки к правому колену и наоборот (10 раз);
- приседаем;
- стоим в планке (30 секунд).
Александр Педан гарантирует: все его упражнения безопасны.
— Главное — делайте ровно столько, сколько вам по кайфу. Наше задание не накачать мышцы, а держать себя в форме, — напоминает ведущий.
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Будьте здоровы, счастливы и на спорте!