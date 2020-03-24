Арнольд Шварценеггер приучает своих пони и собаку к карантину. Видео

Голливудский актер, звезда фильма «Терминатор», несмотря на свой почтенный 72-летний возраст активно ведет Instagram и призывает всех соблюдать карантин.

Арнольд не скучает дома, ведь его развлекают любимые домашние животные – пони Виски и Лулу и собачка Черри. Любимцы Шварценеггера не отходят от хозяина даже во время обеда. А он не перестает баловать пони то салатом, то хрустящей морковкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram schwarzenegger 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram schwarzenegger 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Будьте дома так долго, насколько это возможно. Слушайте экспертов, игнорируйте неразумных. Мы пройдем через это вместе, – написал актер.

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Пока звезда дома, собака Черри решила «присвоить» его себе. Несмотря на свой небольшой размер, она сумела испугать «конкурента» покрупнее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram schwarzenegger 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Непросто оставаться дома, но мы должны сделать это, – сказал Арнольд в другом посте. – Будьте как Лулу, а не как Черри. Используйте время, чтобы сеять доброту, проверить, как ваша семья и друзья, а не кусаться…

Отдельно для Черри Шварценеггер продемонстрировал, как правильно мыть руки. Это милое и познавательное видео посмотрело 2,8 миллиона человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram schwarzenegger 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Мойте руки! Я пытался снять туториал для Черри, как это правильно делать, но, думаю, вы будете более внимательными. Берегите себя. Мойте руки. Слушайте ученых и экспертов. Вместе мы защитим друг друга.

Арнольд, спасибо Вам, что разбавляете наши будни в карантине своими вдохновляющими постами.

Фото – @schwarzenegger

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