Эмили Ратаковски топлес показала, чем занимается на карантине. Горячее фото!

Американская модель и не думает унывать в самоизоляции

Из-за угрозы коронавируса многие страны, включая Украину, объявили о карантине. А это запрет массовых мероприятий от 200 человек, удаленная работа, ограничения в работе общественного транспорта, заведений питания и ТРЦ. Чтобы снизить риск заражения, людям рекомендуют ограничить контакты с окружающими и не выходить из дома без крайней необходимости. В связи с этим возникает вполне логичный вопрос: «Чем же занять себя во время самоизоляции?» Один из самых очевидных ответов – с головой погрузиться в мир кино. Какие фильмы и сериалы посмотреть на карантине, смотри в подборках Нового канала!

Еще один неплохой вариант предложила американская модель Эмили Ратаковски. Звезда опубликовала в Instagram фото топлес, которое за считанные часы набрало более миллиона лайков. Поклонники 28-летней Ратаковски остались в полном восторге от ее новой публикации. Они засыпали страницу модели комплиментами и поблагодарили за то, что она подкинула им идею, чем занять себя во время карантина: «Эмили, ты красотка! Теперь знаю, чем занять себя в изоляции. Буду научиться позировать, как Ратаковски!», «Новый челлендж для карантина: попробуй сделать фото, горячее, чем у Эмили Ратаковски».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 22 Мар 2020 в 12:47 PDT

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