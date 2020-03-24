Сейчас пандемия коронавируса заставляет всех сидеть дома. У особо активных людей, которые и дня не могут провести без прогулок и физических нагрузок, это вызывает некий стресс. Бороться с ним можно с помощью легких дыхательных упражнений, медитации, а также базовых асан из йоги. На последних хорошо знается ведущая Нового канала Анна Олицкая. Объездив десятки стран в режиме хардкора, она давно нашла свой способ избавляться от стресса. В этом ей помогает именно йога, которая освобождает голову от лишних мыслей.

Хочешь избавится от стресса, на некоторое время забыть о коронавирусе и провести время с пользой? Тогда присоединяйся к Ане Олицкой на йоге! Ведущая Нового канала поделилась пятью базовыми асанами, которые помогут снять стресс и сохранять спокойствие:

1.Собака мордой вниз. Стопы стремятся в пол, попа направлена в потолок, живот подтянут, голова опущена вниз, спина максимально расслаблена, ноги сильные. Ощущение как будто толкаем ногами пол.

2.Собака мордой вверх. Ставим ноги на пальчики, прогибаем спину и стремимся макушкой вверх. Живот подтянут, ноги сильные.

3.Поза кошки. Опускаемся на колени. Подтянули живот, стопами уперлись в пол. На вдохе делаем максимальный прогиб, а на выдохе – горбим спинку. Повторить несколько раз.

4.Балансная асана. Вытягиваем противоположную руку и ногу, фиксируемся в этом положении и дышим. Подтянули живот и стараемся максимально расслабиться. Потом повторяем тоже на одноименную ногу и руку. Выполняем таких пять дыхательных циклов.

5.Поза ребенка. Садимся на колени, опускаем голову на пол, расслабленные руки укладываем вдоль туловища. Отдыхаем.

Попробуй выделить всего пять минут для пяти базовых асан каждое утро. Результат не заставит себя ждать! #залишайсявдома

Йога для начинающих онлайн: упражнения от Ани Олицкой

Video: Йога для начинающих с Аней Олицкой: не паникуй на карантине, займись телом Йога для начинающих в онлайн видео от Ани Олицкой. Если ты на карантине - не паникуй, а займись йогой для начинающих

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