Кто такая Наоми Зайбт и почему ее называют “анти-Греттой”?

О Гретте Тунберг, 17-летней активистке, яро выступающей в защиту природы и успевшей на весь мир похвастаться снимком с Леонардо Ди Каприо, слышали все. Но мало кто знает, что у нее есть оппонентка, увереная, что паника, которую вызывают высказывания Гретты, это просто чушь! Девушку зовут Наоми Зайбт, ей 19 лет и количество людей, который поддерживают “анти-Гретту”, с каждым днём растет.

Наоми живет в Мюнстере (Германия) и ведет блог на YouTube. В каждом свое видео она отрицает глобальное потепление и убеждает, что позиция Гретты и ее сторонников – “античеловеческая”. Ее называют лицом движения «климатических скептиков», ведь она уверена – изменения в климате не несут никакой угрозы, и вообще – их нет. В видео с названием «Наоми Зайбт vs. Грета Тунберг: кому можно доверять?», опубликованное институтом «Хартланд», 19-летняя девушка говорит, что «наука основана на интеллектуальном унижении»

View this post on Instagram A post shared by Naomi Seibt Official (@naomiseibt_org) on Mar 5, 2020 at 7:11pm PST

“У меня для вас хорошие новости: конца света из-за изменений климата не будет! На самом деле через 12 лет мы всё ещё будем здесь, будем фотографироваться на наш девятнадцатый айфон, постить твиты про президента и обсуждать последние звёздные сплетни”, — уверено говорит Наоми в одном из видео на своем YouTube-канале.

View this post on Instagram A post shared by Naomi Seibt Official (@naomiseibt_org) on Mar 3, 2020 at 6:32pm PST



Наоми активно поддерживает ее мама, юрист по профессии, и тысячи активистов во всем мире, особенно – в самой Германии и США, недовольные активной поддержкой Гретты Тунберг с ее “искусственной паникой”. 19-летнюю девушку даже пригласили выступить на конференции консерваторов в Чикаго.

Более того, Наоми с января принята на постоянную работу в Институт Хартленда в штате Иллинойс — аналитический центр американского правоконсервативного либертарианства, связанного с Республиканской партией.

View this post on Instagram A post shared by Naomi Seibt Official (@naomiseibt_org) on Mar 3, 2020 at 8:35am PST

Но не смотря на это всё, Наоми еще далеко до Гретты, на ее канале в YouTube немногим больше 80 тыс. подписчиков. И частенько в комментариях в молодую активистку “летят камни”: на данный момент, несмотря на большую поддержку, негатива в ее сторону от приверженцев Гретты намного больше.

Что интесно, под своими видео на YouTube Наоми оставляет реквизиты карты и призывает всех желающих финансово поддержать ее и ее канал. Что ж, не удивительно, что многие люди уверены в корыстных побуждениях девушки и со скептичностью относятся ко всем ее заявлениям.

View this post on Instagram A post shared by Naomi Seibt Official (@naomiseibt_org) on Mar 3, 2020 at 1:47pm PST

А как оно есть есть на самом деле и на чьей стороне правда, увидим, думается, достаточно скоро. Природа сама укажет, кто был прав – Наоми или Гретта. Может быть через столетия, а может через несколько месяцев, кто знает…

Фото: @naomiseibt_org / @gretathunberg

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