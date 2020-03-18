Также артист проведет онлайн концерт в своем Instagram

«Музыка не вирус – ее не остановишь», – такими словами украинский певец MÉLOVIN объявил вызов #ExpectationsChallenge. Он предлагает всем фанатам своего творчества и молодежного сериала «Новенька» повторить мелодию из оригинальной песни Expectations или саундтрека «Вітрила» с помощью кубков с водой. За сутки участие в челендже приняли более сотни участников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram melovin_official 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фаны артиста сыграли мелодию хита Expectations в самыми разнообразными способами на музыкальном инструменте из бокалов. Это оказалось не так просто, ведь от количества воды меняется нота: а также различные бокалы, стаканы по-другому звучат. Каждый может услышать мелодии, которые интерпретировали меловинаторы за хэштегом #ExpectationsChallenge.

Но на этом артист не остановился, MÉLOVIN один из первых украинских артистов, объявили о своем онлайн концерте. Выступление артиста будет транслироваться на официальной странице в Instagram – в среду, 18 марта, в 19:00. Прямой эфир будет происходить из города Харькова, где находится MÉLOVIN.

Как говорит артист, главная идея этого концерта порадовать и поддержать своих фанатов, которые не смогли попасть на концерты тура, который певец вынужден был перенести из-за эпидемии вируса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram melovin_official 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

MÉLOVIN обещает, что на онлайн концерте каждый сможет почувствовать уютную и домашнюю атмосферу с любимыми песнями. Композиции для онлайн концерта артиста поручил выбрать меловинаторам в комментариях на своей официальной странице в Instagram.

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