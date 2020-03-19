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Актриса из “Игры престолов” заболела коронавирусом

Всё больше знаменитостей становятся жертвами вируса! Том Хенкс со своей женой уже успели практически вылечиться, как подоспели новые невесёлые новости из Голливуда: заболела Инидира Варма.

Актриса, знакомая зрителям по своей роли Элларии Сэнд в культовом сериале “Игра престолов” в своем Instagram сообщила, что подхватила вирус.

“Я в постели с этим (вирусом), и это не приятно. Оставайтесь в безопасности, будьте здоровы и будьте добры к своим ближним!”, – написала Инидира под постом.

На фото актриса со своими коллегами по постановке “Чайки” по мотивам пьесы А.П. Чехова, репетиции которой остановились из-за пандемии.

“Мы надеемся скоро вернуться и призываем вас всех (и правительство) поддержать нас, когда мы это сделаем. Феникс/Чайка восстает из пепла”, – подчеркнула Инидира в посте.

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К слову, вместе с Вармой в “Чайке” также должна играть еще одна звезда “Игры Престолов” Эмилия Кларк.

Напомним, что несколько дней назад также стало известно, что коронавирусом заболел еще один актер из “Игры престолов” – Кристофер Хивью, известный по роли Тормунд.

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