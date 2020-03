View this post on Instagram

Привіт, друзі! ⠀ Певне, ви вже бачили, що цьогоріч Євробачення скасовано через зрозумілі причини. ⠀ Але ми раді вам повідомити, що все ж таки представлятимемо Україну наступного року на Євробаченні 2021 року. ⠀ Телеканали UA: ПЕРШИЙ та СТБ 2021 року додатковий національний відбір не проводитимуть. Про це зазначено на офіційній сторінці Євробачення в Україні @suspilne.eurovision ⠀ Ми дуже вдячні кожному з вас за підтримку і шалені емоції, що ви нам подарували. За віру у себе і переможний дух. За те, що перевернули наш світ і стали уже такою близькою музичною родиною! ⠀ Бережіть себе та рідних, слідкуйте за здоров’ячком! А коли ситуація стабілізується – обов’язково зустрінемося на концертах та фестивальних майданчиках. ⠀ Любими вас! Ваші Go_A