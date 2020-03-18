Сегодня стало известно, что “Евровидение-2020” из-за мировой пандемии коронавируса отменяется. И в воздухе повис вопрос, что будет с представителями, которых украинцы выбрали на Национальном отборе, группой “GO_A”. К вечерув официальном Instagram коллектива появился ответ: музыканты поедут на “Евровидение” в 2021 году.

Нацотбор не будет проводиться в следующем году, и “GO_A” автоматически остаются представителями Украины на “Евровидении”, которое, кстати, как уже известно в 2021 году состоится в Роттердаме.

Интересно, будут ли музыканты менять песню, ведь за год большинство фанов группы в Европе успеют заслушать “Солов’я” до дыр. Поэтому вполне возможно, что песню все страны будут менять. Но это тоже вызывает много вопросов… Поэтому следим за новостями и держим кулачки, чтобы карантин скорее закончился, все стало на свои места, а группа “GO_A” порадовала нас хорошими новостями!

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