O.TORVALD сыграют безопасный концерт! Смотри выступление онлайн!

Украинская группа, которая отменила все выступления в марте из-за карантина, даст полноценный концерт из студии.

– Пятница – время концертов. Мы больше всего на свете любим играть вживую. 20 марта мы решили устроить абсолютно безопасный online концерт для всех наших людей со всего мира. Настоящая вечеринка. Громко, драйвово, в полный звук. В перерывах между треками общаемся и пьем! Готовьте мощные аудиосистемы, проплатить Интернет и запаситесь алкоголем! Мы не пользуемся громадськимтранспортом дороге на студию. На студии будут только участники группы. Все меры безопасности будут соблюдены – именно так в социальных сетях анонсировали выступление O.TORVALD.

Группа сыграет новые песни из альбома «Diller Kaifu», а также вспомнит былые альбомы. В перерывах между выступлением у зрителей будет возможность задать вопросы участникам группы и выиграть официальный мерч.

– Нам всем нужно понять одно: именно от каждого из нас зависит борьба с распространением вируса. Терпеть, экономить и оставаться дома – наше оружие против него. Но также для каждого важна поддержка и самореализация в такое время. Мы попробуем сыграть концерт для всех наших людей с домашней студии. Поговорить, выпить. Потусоваться «online». Присоединяйтесь, – прокомментировал Женя Галич.

Услышь это вживую! Смотреть концерт можно на официальном сайте группы otorvald.ua

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