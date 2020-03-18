65-й международный песенный конкурс «Евровидение – 2020» не состоится. Об этом заявили организаторы на официальном сайте конкурса.

Виной всему – пандемия коронавируса, которая заставила многие страны закрыть границы и изолировать жителей друг от друга, чтобы сохранить им здоровье.

– С большим сожалением мы вынуждены сообщить об отмене «Евровидение – 2020» в Роттердаме. На протяжении нескольких недель мы рассматривали альтернативные способы проведения конкурса. Но неопределенность, созданная распространением вируса COVID-19 по Европе и ограничения, установленные правительством вещателей-участников и властями Нидерландов, повлияла на решение EBU. Невозможно провести конкурс так, как планировалось изначально – в формате живых выступлений, – сообщается в официальной ноте организаторов «Евровидение – 2020».

Посмотреть эту публикацию в Instagram eurovision 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Но тем не менее, в связи с форс-мажором, вопрос о проведении международного песенного конкурса будет поднят в 2021 году. Пока не сообщается, будут ли выступать конкурсанты 2020 года или выбор представителей от каждой страны запустят заново. Напомним, что Украину должна была представлять группа Go_A с песней «Соловей».

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