Куда пойти в Киеве? Афиша на март 2020

События марта 2020 порадуют тебя своим многообразием: концерты, фестивали, театры! Хватит сидеть дома, пора выбирать яркие луки и зажигать эту весну. Мы подготовили большую афишу, чтобы ты заранее выбрала, куда пойти в выходные.

Freedom Jazz

Когда: 12 і 26 марта

Где: Caribbean Club Concert Hall

Freedom Jazz girls band объявили весеннюю серию Caribbean jazz dinner show, которая стартовала 5 марта. Волшебные джазетки будут удивлять зрителей взрывным Sax Live Show «Пиф-Паф». Популярное шоу собирало аншлаги прошлой осенью, и по многочисленным просьбам поклонников возвращается уже этой весной! Sax Live Show «Пиф-Паф» – это настоящая «Бондиана», которая как бы сошла с экранов телевизоров. Девушки Бонда – вот кем представили себя на Freedom jazz girls band .

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ДИМАШ КУДАЙБЕРГЕН

Когда: 11 марта

Где: Дворец спорта

Впервые в Киеве пройдет сольный концерт культового современного исполнителя – Димаша Кудайбергена. Треки казахстанского певца и мультиинструменталиста есть в плейлисте каждого, кто разбирается в качественной музыке, они звучат на радио, играют из колонок на всех дискотеках. Его голос называют «лучшим голосом планеты», а среди фанов Димаша – мировые звёзды: Дрю Бэрримор, Аль Бано, Джеки Чан. Концерт 11 марта – это твой уникальный шанс вживую услышать песни, которые заставляют сердце биться быстрее, и поближе познакомиться с этим феноменальным талантом. Не упусти возможность!

Кураж

Где: ВДНГ

Когда: 14-15 марта

14-15 марта обновленный Кураж приглашает в гости и предлагает делать первые шаги к изменениям вместе!

Наверное, каждому знакомо желание меняться с приходом весны. Кураж решил облегчить эту задачу и подсказать, с чего можно начать, поэтому мартовский Кураж про новые умения, знания, привычки и положительные перемены. В этот раз на Кураже винтаж и уникальные находки со всего мира, ликбез о посещении Burning Man, сеты диджеев, воркшоп языка жестов, лекции о медитации и эмоциональном интеллекте, тату-корнер и фотобус, игровая зона для детей и внимательные няни, вкусная еда и напитки от постоянных партнеров Куража и многое другое! Будет весело!

DERO GOI (Oomph!)

Когда: 14 марта

Где: Bel Etage Music Hall

Уникальное выступление Dero Goi, фронтмена и вокалиста культовой немецкой группы Oomph состоится уже 14 марта! Он приедет в Киев и порадует всех своих фанатов специальным DJ сетом, а также устроит для всех посетителей автограф-сессию. Это событие действительно уникальное событие, когда еще вам выпадет шанс познакомиться с легендарным основателем группы Oomph!, которая стала первопроходцем Neue Deutsche Härte – одного из направлений индастриал-металла!

Один в каное

Когда: 18 марта

Где: МЦКИ Октябрьский

Их искренность струится в лирике и минималистическом звучании. Они стали феноменом украинской сцены, пройдя путь от любительских записей на диктофон в полных залов без продюсеров и промо. «Один в каноэ» в 2020 году отправляется в большой всеукраинский тур, посвященный десятилетию группы! За 10 лет существования музыканты не потеряли простоты и искренности, с которой выступали на первых концертах, несмотря на то, что их песни уже давно занимают первые строчки музыкальных хит-парадов и хором поют на концертах тысячи поклонников. Уже 18 марта в Киеве группа порадует слушателей своим экспериментальным звучанием. Приходи и услышь вживую, как звучит современная украинская лирика!

Аквариум

Когда: 22 марта

Где: Atlas

Легендарная группа возвращается с сольным концертом в Киев! «Аквариум» на сцене почти полвека, до сих пор их музыка звучит свежо и великолепно. Это не ретро-бэнд с затертыми хитами, а всегда актуальна классика! Протестный рок и философское регги музыкантов ежегодно находят новое обрамление, ведь «Аквариум» находится в непрерывном движении и поисках нового звучания. Сегодняшний «Аквариум» – это десятки концертов в год, сотни тысяч сторонников и сотрудничество с музыкантами мирового уровня. Это культурное явление, существующее вне времени и пространства. Не пропустите!

Nothing but Thieves

Когда: 21 марта

Где: Stereo Plaza

Стильные британские альтернативщики Nothing But Thieves снова возвращаются в Киев, и в этот раз – с большим сольным концертом! Энергетика бэнда, их искреннее и не похожее на других общение с поклонниками, альтернативный рок в присущем только им стиле, непередаваемы. Так что посетить live этих ребят точно стоит! И еще один сюрприз: украинская поп-рок-команда “Фиолет” выступит на сапорте у британских альтернативщиков. Это будет отличный старт концерта!

YUNA 2020

Когда: 24 марта

Где: Дворец Украина

YUNA традиционно соберет тех, кто являются лучшими на сегодняшний день на украинской сцене. Во время вечера мы узнаем, кто по итогам голосования экспертного жюри победил в номинациях “Лучший исполнитель”, “Лучшая исполнительница”, “Песня года”, “Альбом года”, “Открытие года” и др. Триумфаторы получат на сцене статуэтки YUNA из рук известных теле- и радиоведущих, бизнесменов, продюсеров. YUNA 2020 – это также эффектное шоу с песенных номеров, которые сильные артисты всегда готовят специально для церемонии. Почти полтора десятка исполнителей споют свои хиты или попурри. Некоторые из них появятся на сцене в составе уникальных дуэтов, созданных тоже эксклюзивно для этого праздника!

ТИМА БЕЛОРУССКИХ

Когда: 24 марта

Где: Дворец спорта

25 марта в Киеве состоится сольный концерт культового современного рэпера Тимы Белорусских. В прошлом году его сольник просто взорвал украинскую столицу, поэтому в этот раз Тима подготовил площадку побольше, а точнее – забронировал себе самую большую площадку в Киеве, чтобы как можно больше фанов смогли вживую услышать любимые треки! “Витаминка”, “Мокрые кроссы”, “Незабудка” и другие качевые хиты Тимы Белорусских прозвучат на этом концерте, так что не упусти свой шанс подэнсить под знакомые мотивы с толпой таких же фанов “Аленки” и других “вкусных” треков исполнителя.

Олег Скрипка & Bedroom music orchestra

Когда: 28 марта

Где: Caribbean Club Concert Hall

Олег Скрипка и Bedroom Music Orchestra представляют программу джаз-кабаре! В составе музыканты-виртуозы – «ВВ», «Дети Фиделя», «Pokaz Trio» – мастера разных жанров и стилей, что делает их музыку пестрой, яркой и интересной! Легендарный музыкант, вокалист, композитор известен своими проектами «ВВ», Le Grand Orhestra, джаз-кабаре Zabava, DJ O’Skrypka. На этот раз его коллаборация с Bedroom Music Orchestra создала новый музыкальный прецедент. Любимые песни, переплетенные с современными ритмами, ретро-звучанием, редким в Украине электро-свингом. Это надо слышать!

Балет «Автобиография» Уэйна МакГрегора

Когда: 29 – 30 марта

Где: МЦКИ Октябрьский

Культовая балетная компания из Великобритании впервые в Украине! Уэйн МакГрегор ставит хореографию для ведущих балетных трупп мира — Парижская опера, NDT, Нью-Йорк Сити Балет, Ла Скала, Большой Театр. Экспериментирует со сплетением жанров и исследованием новых территорий — от постановок для драматического театра, оперы и кино («Гарри Поттер и Кубок Огня», «Фантастические твари и где они обитают», «Тарзан. Легенда») до видеоклипов (Radiohead, Thom Yorke, The Chemical Brothers) и недель мод. В 2017 году из наработок танцора возник балетный спектакль «Автобиография» — абстрактное размышление о жизни и творчестве вне времени!

Фото IStock

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