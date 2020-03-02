В марте в кинотеатрах нам покажут: экранизацию мирового бестселлера, фантастический экшн, семейный фильм о шпионе, продолжение музыкальной анимации и трогательную мелодраму о силе любви.

«Эмма»

Эмма абсолютно уверена, что лучше других знает, как нужно жить. Молодая, красивая и независимая девушка свято верит, что умеет удачно сводить пары. Она всегда подбирает подходящих кавалеров своим подругам. Эмма давно занимается сватовством – сводит незамужних девушек из своего городка с правильными мужчинами. Однако, сама девушка замуж выходить не хочет. Она готова посвятить свою жизнь романтическим разочарованием и союзам других людей. Но как-то одна из ее пар не клеится! Удастся ли Эмме разрулить ситуацию и решить свою личную жизнь, узнаете уже с 5 марта.



«Бладшот»

Секретная корпорация RST вернула к жизни Рэя Гаррисона. Его жену убили, а сам он получил смертельное ранение. Но современные тенологии сделали из него настоящую машину, неуязвимую ни к одному оружию. Из обычного морпеха Рэй превратился в универсального солдата. Контролируя тело Рея, компания управляет его разумом и воспоминаниями. Бладшот не знает, кто он на самом деле, и его задача это выяснить. Удастся ли это ему, смотрите с 12 марта.



«Мой шпион»

Агент ЦРУ Джей-Джей провалил важное задание. Теперь у него есть только один шанс восстановить доверие. Нужно только следить за одной обычной семьей. Но его засаду разоблачает обычная 9-летняя девочка Софи. Они заключают сделку: Джей Джей учит ее, как это – быть шпионом, а Софи обещает никому не рассказывать о том, что он – агент под прикрытием. Что выйдет из этой необычной дружбы, узнаете с 12 марта.



«Тролли 2: Мировое турне»

Правда в том, что троливст в мире много! И тролли в них все разные. Они танцуют иначе, поют иначе и выглядят иначе. Фанк, Кантри, Техно, Классика, Поп и Рок – все многообразие музыки подвластны троллям. Теперь они хотят объединиться, чтобы спасти музыку. Удастся ли это им, смотрите с 19 марта.



«Верю в любовь»

Джереми Кемпа – настоящая звезда христианской музыки. Он верует в Бога и пытается жить по заповедям. Но когда любовь всей его жизни узнала о серьезной болезни, вера парня пошатнулась. Него возникло много вопросов о справедливости жизни. Есть надежда, узнаете с 26 марта.



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