Не за горами всеми любимый женский праздник – 8 Марта. А это значит, что самое время задуматься о подарках маме, бабушке, подруге или сестренке. Конечно, можно пойти по стандартной схеме: букет и мягкая игрушка или коробочка вкусных конфет. Но намного лучше подарить что-то совершенно уникальное, чтобы человеку было приятно вдвойне: и от самого презента, и от того, что ты подошла к выбору подарка с особой тщательностью. Чтобы облегчить задачу, мы подготовили список неординарных подарков, которые точно порадуют дорогих тебе девушек и женщин.

Любая женщина обрадуется красивой посуде. Сегодня можно найти совершенно удивительные чашечки, тарелочки и целые сервизы ручной работы, которые дополнят любой кухонный интерьер. Для поклонников классики можно подобрать кофейный набор с изящными чашками с фигурными ручками и ажурными блюдцами. А вот подруге, которая пользуется чашками с забавными надписями, можно преподнести ультрамодную глиняную кружку с толстыми стенками, расписанную различными оригинальными иллюстрациями.

Куда пойти в Киеве 8 марта?

Обязательно учти, в каких тонах выполнена кухня у мамы, бабушки или подруги, и постарайся выбирать посуду, которая будет гармонично сочетаться с этими цветами.

Не меньшей популярностью сегодня пользуются и украшения handmade. В магазинах украинских дизайнеров можно приобрести самые разнообразные колье, кулоны, серьги и другие украшения, каждое из которых – уникальное. Вычурные серебряные кольца (в тренде – геометрия!), массивные браслеты с эмалью, кожаные чокеры, колье-косы с бусинами – каждый из этих аксессуаров станет ярким акцентом в гардеробе твоей подруги, мамы или сестры. И не забывай про ультрамодные значки: истинные модницы оценят комплект ярких значков и обязательно украсят ими свои джинсовые куртки или сумки-бананки.

Считается, что дарить гели для душа, крема или другие средства ухода – дурной тон! Однако в современном мире появилась масса косметических брендов, которые изготовляют средства из натуральных компонентов. Они невероятно вкусно пахнут и выглядят зачастую очень красиво. А, согласись, так приятно заходить в ванную и любоваться красивыми яркими баночками на полке, правда? Для подарка советуем выбирать что-то нейтральное, например, гель для душа, крем для тела или ароматную пену для ванн – эти средства в большинстве своем подходят практически любому типу кожи.

Можно выбрать, конечно, и что-то из декоративной косметики, однако такой подарок будет уместным, если ты наверняка знаешь, о каком тоне помады мечтает мама, и на какую тушь уже месяц заглядывается твоя лучшая подруга. А вот экспериментировать не стоит: ты ведь не хочешь, чтобы твой подарок валялся ненужным в шкафу?

Для подруги или сестры приятным подарком станет скретч-карта. Это может быть как карта путешественника, на которой нужно «открывать» места, которые ты посетил. Так и, например, мотивационный скретч-постер с планами, которые необходимо воплотить в жизнь в ближайшем будущем.

Еще одним прекрасным вариантом подарка на 8 марта станут билеты на концерт! И даже если любимый исполнитель твой подруги или мамы вовсе не собирается в столицу, можно подарить билеты на концерт другой группы, в качестве музыки которой ты уверена! Например, совсем скоро в Киеве выступит американский музыкальный дуэт Sofi Tukker, и билеты на этот концерт – беспроигрышный вариант, ведь можно будет не только услышать их мировые хиты, а и вдоволь натанцеваться под электронную и хаус-музыку!

Женщинам и девушкам, которые увлекаются рукоделием, идеальным подарком станет набор для творчества. Это может быть сет для скрапбукинга, палитра акварели, ленты для вышивки, маркеры для каллиграфии или даже гипсовые фигурки для раскрашивания. Главное, выбирай набор, ориентируясь на увлечения получателя подарка!

Кто из женщин не мечтает о спа-процедурах? Шоколадные обертывания, массаж, пилинг… Это же настоящий женский рай! Подари подруге или маме сертификат на посещение спа-салона и, поверь, неподдельная радость от получения такого презента гарантирована.

Универсальным подарком на 8 Марта станет цветок в горшке. Постарайся выбрать растение не в пластиковом, а в красивом глиняном вазоне. Или же купи отдельно яркий горшочек и отдельно – сам цветок, и собственноручно пересади его. Мама и бабушка будут приятно удивлены!

Идеи макияжа на 8 марта. ФОТО

А для тех, кто постоянно забывает поливать растения, идеальным подарком станет бонсай – его не нужно поливать постоянно, достаточно раз в несколько дней опускать горшок с растением в посудину с водой, чтобы почва напиталась влагой.

Порадовать маму, сестру или подругу всегда можно и небольшим сюрпризом. Красивая свечка, раскраска-антистресс, изящная вазочка или набор ее любимых травяных чаев – нет предела приятностям! Но, главное, помни, какой бы подарок ты не выбрала, важно делать это с душой.

Помнишь, в детстве мама радовалась твоим невообразимым калякам-малякам, а подруга с восторгом носила пластиковое кольцо с огромным пластмассовым «рубином», которое тебе попалось в киндере? По сути, ничего не поменялось! До сих пор дорог не подарок, а внимание… внимание, с которым ты выбираешь подарок! 🙂

Фото: IStock