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«Евровидение – 2020»: кто прошел в финал Нацотбора

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Кто прошел в финал Нацотбора на «Евровидение -2020» стало известно несколько секунд назад. Напомним, что в первом полуфинале принимали участие восемь артистов – группа [О], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, Go_A, Cloudless, GIO и Assol. Кто же из них прошел в такую желанную тройку и примет участие в следующем туре Нацотбора?

Итак, в финал Нацотбора на «Евровидение -2020» проходят:

KRUTЬ,

Jerry Heil,

Go_A.

Остальные пять артистов по правилам конкурса покидают состязание.

Второй полуфинал Нацотбора состоится в субботу, 15 февраля, в 19:00 прямом эфире каналов СТБ и UA:Перший. Кто будет петь в следующую субботу мы уже рассказывали. А финал Нацотбора смотрите 22  февраля, где и огласят имя участника от Украины на «Евровидение -2020».

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