KRUTЬ: «Моя история – одна на тысячу». Эксклюзивное интервью

KRUTЬ – участница первого полуфинала Нацотбора на «Евровидение – 2020». У нее удивительная история о пути к мечте. Пройдет ли певица в финал Нацотбора, будут решать жюри и зрители уже сегодня, 8 февраля. А пока давайте познакомимся с конкурсанткой поближе.

Настоящее имя музыканта – Марина Круть. В детстве она сама выбрала играть на бандуре. Родители собрали деньги на этот дорогой инструмент, и девочка из Хмельницкого со временем сделала свое хобби профессией. С 16 лет она уже работала, а в 23 записала пару альбомов. Ее целеустремленности можно позавидовать. Сейчас Марина поставила себе цель – представить Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2020».

Марина, бандура, мягко говоря, немодный инструмент. Как вы с ним пробивались к популярности?

Действительно, мне говорили: «Да что ты начинаешь вот это со своим инструментом». Четко помню фразу своей учительницы по математике: «Вот ты пропустила контрольные по математике. Что та музыка. Ты будешь зарабатывать нею, что ли?» (смеется). Сначала со стороны музыкантов даже был некий буллинг. Знаете, когда начинаешь что-то делать, а на тебя бросают косые взгляды, и такое непонимание в глазах: «Что ты делаешь, куда ты лезешь, это же неформат». Сейчас, кстати, такого вообще нет. Я заставила всех понять, что это круто.

Посмотреть эту публикацию в Instagram bandura_krut 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Вы сами выбрали бандуру или родители записали в музыкальную школу?

В 8 лет я сама привела маму за руку. Захотелось играть на чем-то таком, где много струн. Сначала хотела на арфе, но не сложилось. Хотя арфа у меня дома стоит, я могу на ней играть, но этот инструмент мне так сильно не открылся. А бандура мне как сестра: дополняет, раскрывает все, что я хочу сказать. Первую бандуру мне купила мама. Я ее очень берегла – носила в музыкальную школу и потом домой. Хотя инструмент можно было оставлять там.

Как это – играть на таком инструменте?

Инструмент тяжелый, и часто травмируется спина. У меня уже сколиоз в 10 градусов. Ведь я постоянно сгибаюсь под тяжестью бандуры, и трудно держать ровную осанку. В годы учебы часто были «переигранные руки» – их можно потянуть, сломать ногти до мяса… Как-то струна вылетела и ударила по щеке прямо среди выступления.

Но, с другой стороны, бандура развивает координацию, когда ты должен играть двумя руками по-разному. Поэтому играть, петь и контактировать с публикой одновременно для меня не проблема.

Посмотреть эту публикацию в Instagram bandura_krut 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А сколько струн в твоей бандуре?

Практически максимум 65.

Родители поддержали твой выбор зарабатывать музыкой?

В свое время было непонимание. Мол, даже если ты музыкант, все равно надо пытаться где-то устроиться. Моя история – одна на тысячу. Жить в таком стиле, как я, не всем подходит, не всем это надо. У меня нет высшего образования и официальной работы, хотя много раз подавала свое резюме. Меня не брали, и я выбрала заниматься самообразованием, быть фрилансером и свободным художником. Это трудный путь.

Вы были звездой в музыкальной школе?

Я не выделялась среди других. У меня было очень много комплексов и страхов. Но строгие учителя создали во мне этот стержень. Очень многие дети хотят все бросить и сказать «до свидания». Я тоже как-то приходила забрать документы. Но мне сказали: «Хе-хе-хе, стоять. Никуда ты отсюда не уйдешь». И благодаря этому музыка стала моей профессией. Я закончила музыкальную школу, затем музыкальный колледж с красным дипломом и даже выиграла конкурс, благодаря которому могла поступить без экзаменов в консерваторию. Но в последний момент решила не идти учиться классической музыке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram bandura_krut 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Вы некоторое время работали в Китае. Что вы там делали?

Я зарабатывала на продакшн своего первого альбома, на зарубежный мастеринг, на обложку. В Китае тоже играла на бандуре, хотя сначала ехала только петь. Мама в последний момент сказала: «Возьми бандуру с собой». Ну, я и взяла. Китайцы думали, что это арфа. Они любят все необычное, и я попала в цель. Так заработала деньги на первый альбом. Хотя его встретили плохо. Это был самый большой провал в моей жизни. Я тогда ничего не понимала: не знала, как строится внутренняя начинка, что такое пиар. Знала, что есть музыка, обложка и компакт-диск, все (смеется). Это был этакий плевок в Космос. Мой первый альбом до сих пор в сети. Там есть прикольные треки. Самое обидное, что его обложка вошла в пятьдесят лучших по версии Karabas, а музыка не вошла. Хотя тогда мне было 18 лет, что я могла понимать. Сейчас у меня уже три альбома, и если сесть и послушать их один за другим, то можно отметить рост. И я рада и горда, что у меня первый блин комом, потому что сама понимаю, что выросла. Это самое ценное.

Как к вам пришла первая популярность?

Когда-то я записала один кавер на песню Леонарда Коэна «Аллилуйя». Думала просто сделать друзьям подарок, опубликовала видео в Facebook, затегала там всех своих. Запустила это видео, а позже вышла новость, что Коэн ушел в мир иной. И видео начали воспринимать как кавер-трибьют. О нем стали активно писать. Во мне просто сидит какой-то гений СММ. Я не знала, что нужно тегать людей, потому что так больше охват, не знала, что Коэн умер, не знала, что надо заливать видео на страницу соцсети, потому что так лучше для продвижения. В результате видео посмотрели 50 тысяч человек. Знаете, когда едешь в Интерсити, обновляешь ленту, и появляется видео «Девушка удивила пользователей сети своим макраме». Так же и у меня. Я проснулась утром и увидела цифру просмотров. После этого меня начали много куда приглашать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram bandura_krut 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Почему решили участвовать в Нацотборе на «Евровидение – 2020»?

В конце 2018-го я, как и любая другая прогрессивная девушка, записала в свой дневник планы на следующий год. И там появилось «Евровидение». В прошлом году не получилось. А этом уже получила приглашение. Так что все сбылось. И для меня это шаг вперед. Правда я хотела быть во втором полуфинале, чтобы иметь больше времени на подготовку. Но быть в первом даже лучше. Знаете, как в поликлинике – хочется пойти первым, «отстреляться», и потом отдыхать до финала. А то волнуешься, ждешь, сравниваешь себя с другими, и еще неделю переживаешь. А так пришел, раз-два, и все.

Все знают, что ведущий Нацотбора Сергей Притула на сцене задает три вопроса. Вы репетируете этот разговор, думаете, что он может спросить, что отвечать?

После прошлого Нацотбора появился этот стандартный опрос, чей Крым и так далее. Не знаю, можно ли об этом шутить… А вообще думаю, что самое главное – это быстро импровизировать. Диалог с Притулой – это шахматы: он тебе шах, а ты ему должен мат. Сейчас специально ничего не придумываю. Хотя есть одна заготовка: «Мой инструмент очень тяжелый, поэтому поосторожнее, пожалуйста» (смеется).

Вы неоднократно называли себя интровертом…

Мы все интроверты, и я тоже такая – сейчас даю интервью, а завтра закроюсь, чтобы набраться энергии и силы. А потом снова выйду на публику…

Не боитесь, что «Евровидение» вас сломает?

Если пришел не подготовленным психологически, тогда сломает. Здесь уже вопрос в стержне. Может, и меня сломает, я не знаю. Тогда мы пройдем через эту травму, залечим ее, и станем лучше.

А почему мир должен вас услышать?

Потому что я люблю это, и отдала музыке всю свою жизнь, вот почему.

KRUTЬ выйдет на сцену Нацотбора с песней «99». И это прекрасное мелодичное звучание голоса и инструмента. Кто пройдет в финал трудно предугадать – все конкурсанты талантливы, необычны и сравнить их очень трудно. Что ж, осталось дождаться окончания первого полуфинала, который пройдет сегодня, 8 февраля. А пока ты можешь проголосовать за лучшего в нашем народном голосовании.

Фото – @bandura_krut