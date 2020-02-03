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Отбор на Евровидение 2020: порядок выступления участников (результаты жеребьевки)
Результаты жеребьевки: кто и когда будет выступать на Нацотборе на «Евровидение-2020»
До первого полуфинала Нацотбора на «Евровидение-2020» остается все меньше времени. Список конкурсантов уже известен, а их песни уже можно оценить. Участники уже готовят свои номера, а ведущий Сергей Притула – шутки и феерические реплики. Единственный вопрос, который до сих пор оставался нерешенным, – это порядок выступлений в полуфиналах. После жеребьевки 22 января, наконец, стало известно, кто из артистов в какой день будет выступать.
В первом полуфинале 8 февраля будут соревноваться:
1.Группа [О]
2. Jerry Heil
3. Katya Chilly
4. KRUTЬ
5. Go-A
6. Cloudless
7. GIO
8. Assol
Во втором полуфинале 15 февраля выступят:
1.MOONZOO feat. F.M.F. Sure
2. Fo Sho
3. Элина Иващенко
4. Александр Порядинский
5. Garna
6. KHAYAT
7. David Axelrod
8. TVORCHI
Напоминаем, что в финал Нацотбора, который состоится 22 февраля, пройдут 6 участников. Победитель со своей конкурсной песней будет представлять Украину на «Евровидении-2020» в Роттердаме (Нидерланды), которое будет проходить с 12 по 16 мая.