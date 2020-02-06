Cloudless: О песне-психологе, новом солисте и особенной музыке. Нацотбор на «Евровидение-2020»

8 февраля пройдет первый полуфинал Нацотбора на «Евровидение-2020». И мы продолжаем знакомить вас с его участниками! На очереди – молодой бенд Cloudless, которые нашли солиста уже после того, как подали заявку на участие в конкурсе 🙂 Кто он, новый фронтмен группы, чем занимаются музыканты в обычной жизни, и почему уверены, что песня о депрессии должна завоевать Украину, читайте в эксклюзивном интервью.

Что такое «Сloudless», и почему такое название?

Антон: Название мы придумали еще с предыдущим составом. Есть даже маленькая история! Мы с Женей (бывший солист группы, – прим. ред.) ехали в «Интерсити», а на дисплее был прогноз погоды и написано «Безоблачно». Нас как-то зацепило, и, хотя мы потом еще несколько месяцев примеряли разные варианты, именно это название прижилось.

Помните, какие были еще варианты названия?

А.: Как только нам пришло финальное название, мы забыли все вторичные варианты!

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Есть ощущение, что в карьере группы всё так, как и в названии – безоблачно?

А.: Самое интересное, что наш путь как раз совсем не безоблачный. Но ведь трудности закаляют, и без них мы бы не пришли к тому, что есть сейчас. Но мы идем вперед, несмотря на погоду! 🙂

Как так получилось, что от вас ушел солист, и вы буквально сразу подались на участие в Нацотборе на «Евровидение» уже с новым солистом?

А.: Ну, как, не совсем сразу… прошло месяца четыре. Технически со старым составом мы разошлись летом, последняя совместная работа – наш клип «Бувай». Уже давно запланировали его презентацию, но то, что это совпадет с прощанием с Женей, конечно же, не ожидал никто. Мы в тот момент действительно не знали, что будет дальше, не знали, что найдем Юру (Юрий Каналош, новый солист Cloudless, – прим. ред.). Из старого состава остался только я, а еще команда, которая нам помогает.

Как вы нашли Юру?

А.: Был не простой период после распада нашего состава, и мои друзья разными способами пытались меня подбодрить. Они сбрасывали ссылки на разных вокалистов. Мы пересмотрели все сезоны украинских талант-шоу, но когда увидели на экране Юру, что-то словно зажглось над головой! Лампочка, как в комиксах. Это он! Мы нашли контакты, позвонили и… Юра нам отказал. Он тогда был участником ТВ-проекта, постоянные съемки, готовился как раз к прямым эфирам. Ему было совсем не до нас. Но через пару недель я решился и снова его набрал, рассказал про участие в Нацотборе. Думаю, этим его и подкупил 🙂 Шучу!

Юра, а какая у вас версия? Всё дело в «Евровидении» или…?

Юрий: Когда Антон мне позвонил, я был весь в «Х-Факторе» и вообще не видел себя участником группы. Всегда думал, что буду сольным исполнителем. После второго звонка Антона мне стало всё же интересно, и я согласился, потому что захотел попробовать что-то новое для себя. Сейчас ни капли не жалею: в группе мы дополняем друг друга, и я считаю, что три головы лучше, чем одна!

В группе мы дополняем друг друга, и я считаю, что три головы лучше, чем одна!

Михаил, вы еще ни слова не сказали:) Расскажите о себе, как вы попали в группу?

М.: Моя история очень похожа на историю Антона, только я играл в менее популярной группе. Мы очень долго пробовали представить нашу музыку миру… Но из-за того, что не знали, как это делать, пришлось разбежаться. Если честно, я уже и не думал, что буду заниматься чем-то, связанным с музыкой! Почти отчаявшись, написал у себя на страничке в социальной сети: «Какие ваши музыкальные предложения». И Антон мне ответил. Так я и попал в Cloudless.

Вы себя чувствуете втроем частью одного большого целого?

А.: Сегодня да! Но, по правде говоря, пару месяцев назад у меня были большие сомнения. Не знаю, как у ребят… Но водоворот, в который мы попали, подав заявку на Нацотбор, – это проверка на стойкость, проверка и огнем, и водой, и медными трубами… И мы друг друга очень поддерживаем. Всё переживаем вместе. Творческие процессы не всегда происходят гладко, и всё, что сейчас происходит перед эфиром, очень закаляет. Я доволен тем, как мы держимся в эти непростые дни подготовки: каждый день у нас по несколько интервью, репетиции, психологи… Никогда ранее не было таких загруженных дней! И это круто!

М.: Были такие ситуации, когда нас пытались сломать. Но раз не сломали, мы действительно должны быть здесь, и должны быть группой!

Вы уже ссорились в новом составе? 🙂

А.: Да! (смеется). У нас не было суперкритических моментов, но были небольшие недопонимания. Сейчас всё успокоилось – и вихри внутренние, эмоциональные. Мы нашли точки соприкосновения, которые нам помогают.

Вы себя позиционируете как группа какого музыкального направления?

А.: Мы не любим ярлыки. Но если всё-таки выбирать, то Cloudless, скорее, «поп-группа», но с разными элементами – рок, электроника. Это очень широкое понятие! Мы в первую очередь просто экспортируем что-то изнутри нас – наружу, к слушателю. Если до этого нас называли «инди» (от «independent» – «независимые»), можно сказать, что сейчас наша музыка – это инди-поп. Хотя многие СМИ о нашей конкурсной песне пишут, что это «рок-хит». В каждой роковой песне есть поп-элементы, и, по сути, все жанры смешаны. Нельзя сказать, что наша песня – это чистый рок, чистая попса и т.д. В нашем треке даже есть фрагмент рэпа!

Единственная рок–группа, которая ездила от Украины – это O.Torvald, и их выступление на «Евровидении» оценили не очень высоко. Если вы пройдете, почему публика должна вас полюбить?

А.: Мы честные! Это начинается уже с того, что музыку и текст пишем сами. Не заказываем никаких консультаций, не просим кого-то написать за нас. Это на 100% наше творчество! Настоящие эмоции и настоящие мы. Мы не писали «Drown me down» под «Евровидение», не думали про формат. Эта идея лежала у меня дома на компьютере, мы ее развили, когда встретились новым составом. У нас было желание попасть на отбор, но не было мысли, что пройдем, если честно! Ведь не поем о любви, мы затрагиваем тему, которая коснулась лично нас: кризис, депрессия… Все мы через это прошли в свое время, и, можно сказать, конвертировали свой опыт в трек. Для каждого из нас «Drown me down» – это, в первую очередь, друг, который сможет поддержать в трудный момент. Музыка порой работает, как психолог… У меня в подростковом возрасте были определенные жизненные трудности, и именно музыка помогла найти силы и со всем справиться.

Ю.: Эта песня вытащила меня из депрессии! В тот момент, когда мы над ней работали, нас всех одолевали сомнения: получится или нет. Поэтому направили всю нашу боль и все личные переживания в эту песню, и просто выпустили ее.

Ю.: Были такие ситуации, когда казалось, мир в тебя не верит, определенные люди в тебя не верят! Случается, что даже ты сам в себя не веришь… И хочется просто сдаться. Но этого нельзя делать ни в коем случае! Нужно продолжать заниматься тем, что ты любишь, и идти вперед.

Для творческого человека это тяжело – балансировать в объективном восприятии

А.: Я летом, в период распада старого состава, впервые пошел к психологу, потому что перестал справляться с происходящим. Для творческого человека это тяжело – балансировать в объективном восприятии, в своей голове. Это всегда борьба между тем, что ты сам себе придумал, и реальностью. В нашей стране тяжело петь то, что тебе нравится, и при этом собирать свою аудиторию. Если бы мы просто хотели заработать, мы бы пошли в MOZGI, например, это более профильная музыка.

А как вы зарабатываете, если не музыкой?

А.: Я – фрилансер. Пишу музыку для рекламы, делаю музыкальное оформление. Этого достаточно, чтоб воплощать свои идеи.

Ю.: Я продал несколько песен неизвестным артистам, пробовал работать на студии, писать тексты на английском и русском.

М.: Я веб-разработчик! Приходится брать отпуск ради репетиций и выступлений.

Насколько сильно изменилась ваша жизнь за последние две недели?

А.: Кардинально. Всё происходит нереально быстро! Это только начало, а мне уже по-хорошему страшно. Мы осознаем, что такой ритм – это атрибут популярности. Поэтому сейчас пытаемся прокачать свои физические возможности, чтоб быть готовыми к этому. Например, сегодня мы спали четыре часа…. Юра вообще встал в три утра.

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Среди ваших конкурентов на Нацотборе все ли исполнители вам были известны раньше?

А.: В принципе да, мы не знали только GIO.

Наша музыка нравится людям, и мы этому рады!

Вы не боитесь тягаться с Jerry Heil и армией ее фанатов?

А.: Она действительно крутая, очень достойный конкурент! Но уже тот факт, что до Нацотбора у нас не было большой фан-базы, а сейчас многие пишут, как им понравился наш трек, и что они будут нас поддерживать, это большой показатель успеха. Наша музыка нравится людям, и мы этому рады!

Вы готовитесь как-то заранее к вопросам, которые будет задавать Сергей Притула? У вас есть такие секреты, которыми он сможет вас подцепить?

Ю.: Нет, не готовимся. У нас нет скелетов в шкафу, поэтому интересно даже, что он откопает J. Я знаю Антона и Мишу всего два месяца. Мало, казалось бы. Но те обстоятельства, в которые мы сейчас попали, равносильны нескольким годам дружбы, и мы уже сейчас чувствуем друг друга на раз!

Как вы думаете, кто из вас скорее найдет смешной ответ на подколы Сергея?

А.: SIRI! (смеется). А на самом деле, у кого будет микрофон в тот момент, на того и надежда.

Ну и давайте подведет итог: почему Украину на «Евровидении-2020» достойны представлять именно Cloudless?

А: Это не просто песня-развлечение, у трека «Drown me down» есть миссия, он затрагивает немало важных вопросов. Мы чувствуем нужность этой песни прямо здесь и сейчас.

Что ж, посмотрим, как оценят песню и выступление Cloudless жюри и зрители, и удастся ли ребятам стать еще на шаг ближе к заветной сцене в Роттердаме. Это мы узнаем совсем скоро, ведь первый полуфинал Нацотбора уже в эту субботу, 8 февраля.

Напоминаем, что организаторами Нацотбора на «Евровидение-2020» являются СТБ и UA:Суспільне мовлення.

Фото: Маша Минт

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