Список всех песен участников Национального отбора на «Евровидение – 2020» практически полон. Все 16 конкурсантов рвутся в бой и готовы удивлять своим материалом. После жеребьевки мы узнаем, кто же выступит в первом полуфинале 8 февраля и во втором полуфинале 15 февраля. Пока концепцию сценических образов и концертных номеров конкурсанты не разглашают. Но их музыкальный материал и вокальные данные можно оценить прямо сейчас. Следите за обновлениями – список пополняется в реальном времени!

Конкурсные песни участников Нацотбора на «Евровидение – 2020»

CLOUDLESS / DROW ME DOWN

GARNA / WHO WE ARE

FO SHO / BLCK SQR

АЛЕКСАНДР ПОРЯДИНСКИЙ / SAVIOR

ЭЛИНА ИВАЩЕНКО / GET UP

GIO / FEELING SO LOST

David Axelrod / HORIZON

Гурт [O] / Там, Куди Я Йду

GО_A / СОЛОВЕЙ

TVORCHI – Bonfire

Assol – Save It

Jerry Heil – #VEGAN

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – Maze

KHAYAT – CALL FOR LOVE

KRUTЬ — 99



Кроме зрителей участников будет оценивать и профессиональное жюри. В 2020 году это артисты Андрей Данилко и Тина Кароль и Виталий Дроздов, генеральный продюсер радиохолдинга «ТАВР Медиа» и генеральный директор «Хит ФМ».

Напомним, что финалист Нацотбора определится 22 февраля в прямом эфире. Он же отправится в Нидерланды на международный песенный конкурс «Евровидение – 2020». Специально для тебя мы подготовили ответы на самые распространенные вопросы об этом масштабном музыкальном событии. Оставайся с Новым, и узнай самые интересные новости о музыкальном мире и мире шоубизнеса. Не забудь обновлять этот пост, ведь список песен конкурсантов Нацотбора 2020 обновляется.