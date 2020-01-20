Свершилось! СТБ и UA: Перший объявили всех участников Национального отбора на «Евровидение-2020», который пройдет 8, 15 и 22 февраля в Киеве

О намерениях некоторых артистов участвовать в Нацотборе, таких как, например, Jerry Heil и Элина Иващенко, известно давно. Эти исполнительницы не один раз упоминали, что планируют попробовать свои силы на песенном конкурсе. Jerry Heil вообще советовалась с подписчиками в Instagram, стоит ли подавать заявку!

Но вот остальные 14 участников долгое время оставались «темными лошадками». Но карты раскрыты, и уже готов полный список из 16 участников Национального отбора на «Евровидение-2020».

Участники Нацотбора на Евровидение 2020

Jerry Heil

Прорив року. Одна з найпопулярніших виконавиць 2019. Її хіт «# ОХРАНА_ОТМЄНА» набрав 14 млн. переглядів на YouTube і утримує лідерські позиції в iTunes.

Еліна Іващенко

Победительница двух популярных вокальных шоу Украины («Х-фактор» и «Голос. Діти»), радиоведущая, преподаватель вокала и обладательница Гран-при фестиваля «Черноморские игры-2018».

Assol

Та самая юная Ассоль, которая ребенком пела про Алые паруса повзрослела. Она продолжает заниматься вокалом и теперь готова покорить Европу.

Cloudness

Помните хит «Між світами», который стал саунд-треком к сериалу «Школа»? Это работа бойз-бенд CLOUDLESS. Посмотрим, что они подготовят для Нацотбора.

Fo Sho

Афро-украинский хип-хоп проект сестер Бэтти, Мириям и Сиона Ендале. Их музыка – это симбиоз современных жанров от trap до hip-hop.

GIO

Музыкант, который работает в жанре pop-music. Автор и композитор, участник популярных вокальных шоу «Х-фактор» и «Голос Країни», также выступал с оркестром «Lords of The Sound».

Katya Chilly

Обладательница невероятного голоса. Музыкант и композитор. Хедлайнер музыкальных фестивалей. За ее плечами – 5 альбомов, трансляции на MTV, BBC, более 40 сольных концертов в Великобритании, более 1000 в Украине.

KRUTЬ

Певица и бандуристка Марина Круть работает в уникальном стиле. Она объединила электронный саунд, народный инструмент и свой самобытный голос.

[О]

Украинская инди-поп группа, обладатели премии «Хит года» по версии KissFM, приз в номинации «Свежая кровь» Jagermeister Music Awards, дважды финалисты APPS Music & SZIGET, участники более 20-ти музыкальных фестивалей, среди которых Koktebel Jazz Fest, «Білі ночі», Atlas Weekend, Waves Vienna и др.

Go-A

Группа, состоящая из участников самых известных музыкальных фестивалей («Джаз Коктебель», «Країна мрій», «Гогольфест» и др). Они соединили украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв.

Garna

Сольный проект украинской певицы Алены Левашевой в коллаборации с музыкальным продюсером Алексеем Хорольским. Алена – вокалистка симфонического кроссовер оркестра Prime Orchestra и кавер проекта Manera.

Александр Порядинский

Певец и композитор, автор хитов, самый молодой победитель вокального шоу «Х-фактор».

TVORCHIМузыканты из Тернополя, которых слушает весь мир. Их хит «Believe» в считанные дни вошел в топ-10 в чартах Google Play в Украине.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Коллаборация украинской электронной группы MOONZOO, работающей в стиле Sad Dance, и американского репера F.M.F. Sure. Дебютный альбом MOONZOO в конце 2018 года был назван украинскими музыкальными СМИ одним из лучших релизов года.

David Axelrod

Украинский певец, музыкант и композитор. Участник международных вокальных конкурсов. Ранее пел под именем Владимир Ткаченко.

KHAYAT

Украинский артист и автор песен, работает в жанре фольктроника. Один из самых ярких полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2019, после участия в котором выпустил дебютний альбом KHMIL’, ставший синтезом электронной музыки, этнических мелодий и восточных мотивов.

Напомним, что совсем скоро состоится жеребьевка участников Нацотбора на «Евровидение-2020», и будет известно, кто выступит в первом полуфинале 8 февраля, а кто – во втором 15 февраля. Билеты на Нацотбор на «Евровидение-2020», ведущим которого по традиции будет Сергей Притула, уже в продаже.

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