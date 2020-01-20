Евровидение 2020: CLOUDLESS с новым вокалистом представили трек для Нацотбора

CLOUDLESS с новым вокалистом Юрой Каналошем стали участниками Нацотбора на «Евровидение-2020» и представили трек «Drown Me Down», с которым планируют выигрывать песенный конкурс

Сегодня обнародовали список из 16 участников Национального отбора на «Евровидение-2020». И группа CLOUDLESS стали одними из них! Интересно, что несколько месяцев назад из коллектива ушел солист, и прямо перед Нацотбором команду дополнил певец Юрий Каналош.

– Мы переродились и готовы заявить о себе. Громко и ярко, – отметил один из основателей группы CLOUDLESS Антон Панфилов.

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Новый вокалист бэнда, Юра Каналош – совсем не новичок в музыкальной индустрии. Музыкант уже покорил сердца поклонников вокальных шоу на украинском ТВ. Мощный вокал Юры изменил звучание CLOUDLESS, придал ему актуальности и мощности, а помог группы с этим новый гитарист Михаил Шатохин.

Первые результаты творческого процесса вылились в хитовый сингл «Drown Me Down», с которым музыканты примут участие в Национальном отборе на “Евровидение-2020”.

– Это песня для тех, кто находится в критической ситуации. Песня-призыв: никогда не сдавайся! Посмотрите на нас. Разные люди и обстоятельства пытались нас утопить, но мы все еще здесь – с новыми лицами и с новыми силами! – поделился Антон Панфилов.

– Это все иллюзии, которые не позволяют нам подняться. Мы так привязаны к материальным ценностям, что порой забываем о душе и о том, что действительно важно. Но мы сами пишем свою историю. Поэтому никто не должен указывать нам – как жить и что делать. Главное, о чем мы должны помнить, даже в самой сложной ситуации необходимо продолжать верить и любить, потому что вера и любовь – это самое мощное оружие, что была подарена человечеству, – рассказал о собственном видении сингла Юра Каналош.

Ждем жеребьевку и скоро уже узнаем, 8 или 15 февраля увидим группу CLOUDLESS в полуфинале Нацотбора на “Евровидение-2020”.

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