Национальный отбор на «Евровидение-2020» стартует 8 февраля. За право представлять Украину на международном песенном конкурсе будут сражаться 16 артистов. Полный список участников Нацотбора на «Евровидение-2020» уже есть на сайте Нового канала! Но это далеко не все, что известно о предстоящей «вокальной битве». Так, несколько недель назад СТБ и UA: Перший сообщили, что Тина Кароль стала членом жюри Национального отбора на «Евровидение-2020». Народная артистка впервые заняла судейское кресло, в отличие от Андрея Данилко, который уже не первый год судит Нацотбор. Кто же станет третьим членом жюри? Ответ – в материале!

В понедельник, 20 января, стало известно, что новым членом жюри Национального отбора на «Евровидение-2020» стал Виталий Дроздов. Он является генеральным продюсером радиохолдинга №1 в Украине «ТАВР Медиа», генеральным директором «Хіт ФМ».

Где и когда состоится конкурс «Евровидение 2020»: основные факты

«Я очень ценю оказанное доверие и рад стать частью профессионального жюри Национального отбора на «Евровидение 2020», – написал Виталий Дроздов на официальной странице в Facebook. – Надеюсь, что мой почти 30-летний опыт работы на радио будет полезен при выборе именно той песни и того артиста, которые смогут зацепить массовую европейскую аудиторию.

Среди всего музыкального материала я буду искать песню-«ракету», которая сможет запомниться зрителям буквально с первого раза. Такова специфика конкурса «Евровидение», ведь именно такая песня имеет больше всего шансов на победу. Мелодика этой песни должна быть достаточно простой и запоминающейся, а ритмический рисунок и аранжировка – работать на «быстрый» результат. Я буду стараться понять, насколько артист и песня будут способны тронуть сердца самой массовой аудитории.

Для меня идеальный представитель Украины на «Евровидении» – это артист с ярким образом, с выраженным мелодизмом, современной подачей и аранжировкой!»

Что еще известно о новом члене жюри Нацотбора на «Евровидение-2020»? С 1995 по 1997 год Виталий Дроздов был участником панк-рок-группы «Ляпис Трубецкой». Он играл на скрипке и пел на бэк-вокале. Получил прозвище Drozz.

Национальный отбор на «Евровидение-2020» – не первый опыт Виталия Дроздова в качестве судьи. В 2011 году он был членом жюри музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд – 4» на Новом канале.