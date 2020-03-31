Ведущая программы «Ревизор Х» на Новом канале, кулинар Юлия Панкова знает, как вкусно приготовить полезную еду

Подготовка к летнему сезону и Великий пост скорректировали питание многих гурманов. Если вы раздумываете, как готовить полезную, но вкусную еду, Юлия Панкова поможет с ответом. Наслаждаться постным блюдом возможно, если знаешь из чего и как его приготовить. Например, запекать, исключить жирные соусы, готовить на пару.

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Ведущая программы «Ревизор Х» на Новом канале, кулинар Юлия Панкова признается, что они с мужем пересмотрели свой рацион.

– Теперь в нашем рационе: брокколи, лосось на пару, – рассказывает Юля. – Хотим уменьшить количество потребления мяса. Переходим на рыбу и зеленые овощи. Не едим углеводы на ночь. Меньше кушаем сладкое и жареный картофель.

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Юлия Панкова делится с вами любимым рецептом приготовления вкусного сибаса.

Сибас: ингредиенты для приготовления

3-4 зубчика чеснока;

оливковое масло;

свежая рыба сибас (1 большая или 2 маленькие);

6 больших помидоров;

1 шт. лука-порея (можно обычный зеленый лук)

пучок кинзы или базилика;

1 шт. лайма или лимона.

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Готовим сибас пошагово:

Натрите форму для запекания одним зубчиком чеснока, поперчите и смажьте противень маслом (это придаст блюду аромат); На форму выложите порезанные кружочками томаты – друг на друга, как черепицу. Это все посыпьте слайсами чеснока; Сибас посолите и поперчите, в брюхо положите несколько кусочков лайма или лимона. На коже по бокам рыбы сделайте крестообразные надрезы; Выложите сибас на томаты. Все это посыпьте луком порей (белую часть режем кольцами, зеленую можно разрезать вдоль); Сверху все поперчите, полейте немного маслом и поставьте в духовку на 200 градусов на 35-40 мин.

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Вуаля – вкусный и диетический сибас готов!

Фото блюда – iStock.ua