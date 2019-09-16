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Цибулевий мармелад від ведучої «Ревізора Х»

16.09_Луковый мармелад от Ревізора (1_)

Вересень – період консервації. Всі активно роблять запаси на зиму. Вже традиційно закривають у банки помідори, кабачки, огірки… Ведуча програми «Ревізор Х» на Новому каналі Юлія Панкова часто готує, і про свої кулінарні секрети ще розкаже в ефірі.

Сьогодні ж Юлія рекомендує нам приготувати цибулевий мармелад. Так, назва не вражає. Та ведуча запевняє, що смак вам обов’язково сподобається.

– Ця консервація – просто хіт сезону, – розповідає Юлія Панкова. – Вона смачна та корисна. І не потребує багато часу для приготування.

Цибулевий мармелад: інгредієнти на 2 банки

  • 2 кг – червоної цибулі
  • 200 мл – червоного сухого вина
  • 100 м – меду
  • 8 ст. л. – винного оцту
  • 100 м – оливкової олії
  • 2 гілочки – чебрецю свіжого
  • 1 ч. л. – цілого насіння коріандру
  • Мелений чорний перець.

16.09_Луковый мармелад от Ревізора (2)

Готуємо цибулевий мармелад покроково:

– Червону цибулю можна замінити на звичайну ріпчасту, але з червоної мармелад буде солодший, – каже Юлія.

  1. Ріжемо цибулю півкільцями. Не дуже тонко. В антипригарній каструлі з товстим дном розігріваємо оливкову олію. Кидаємо листочки чебрецю, трохи обсмажуємо. У ступці подрібнюємо коріандр. Якщо у вас мелений – нічого страшного (ну, або в кавомолку його).
  2. Додаємо у каструлю. Кидаємо цибулю і обсмажуємо на середньому вогні хвилин п’ять, мішаючи. Не дайте їй підгоріти, інакше з’явиться гіркота.
  3. Зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою і тушкуємо хвилин 15 (помішувати).
  4. Додаємо вино, мед, цукор, оцет, сіль, перець і тушкуємо під закритою кришкою хвилин 40 (якщо необхідно – більше!). Періодично помішуємо.
  5. Стерилізуємо банки, як ви звикли.
  6. Коли цибуля стане «липкою і клейкою», перекладаємо в банки. Закриваємо кришкою, перевертаємо.
  7. Коли охолоне, ставимо у прохолодне місце.

16.09_Луковый мармелад от Ревізора (1)

– Найкраще мармелад смакує до м’яса, паштету та сирної тарілки, – каже Юлія.

Премєра «Ревізор Х» – 7 жовтня о 19:00 на Новому каналі.

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