Ведущая рубрики «Ревизор красоты» рекомендует во время карантина поддержать свой организм витаминами и микроэлементами

Если бы не карантин, мы и не узнали бы о кулинарных способностях ведущей Нового канала Елены Филоновой. Девушка уже целую неделю экспериментирует на кухне, каждый раз придумывая вкусные и питательные блюда. Сегодня она поделится рецептом банановых чипсов.

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– Открыла для себя легкий, а, главное, полезный перекус, – говорит Елена. – После термообработки свежих ломтиков бананов в них сохраняются витамин А, магний и фосфор. Но калорийность увеличивается.

Банановые чипсы: ингредиенты

3 банана

1 лимон

1 ч. л. корицы

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Банановые чипсы: приготовление

1. Очистите фрукты от кожуры. Нарежьте тонкими кружочками. Три банана – это примерно 90 ломтиков.

2. Застелите противень пергаментом. Разложите на него ломтики. Расстояние между ними – 3 мм.

3. Сбрызните бананы лимонным соком. Это добавит витаминов, а еще не даст бананам потемнеть. Затем посыпьте корицей.

4. Разогрейте духовку до 80 градусов.

5. Поставьте противень с бананами в духовку на один час.

Полуготовые кусочки бананов переверните, чтобы они пропеклись равномерно. Перед подачей охладите до комнатной температуры.

Хрустящие чипсы готовы! Они идеально подойдут для перекуса и утоления сильного голода. Если банановые чипсы есть два раза в неделю, то можно заметить отсутствие усталости и вялости. Согласитесь, просто идеальный энергетический перекус на время карантина.

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