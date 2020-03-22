Лімончелло – ідеальний напій для вечірніх посиденьок із друзями. Цей лимонний лікер має неймовірний смак – свіжий, п’янкий, з кисло-солодкими нотками. Ммм, слинки течуть при одній лише думці про нього…

Хочеш дізнатися, як приготувати лімончелло в домашніх умовах? Тоді наш матеріал тобі в цьому стане в нагоді! Ми розпитали нову ведучу «Ревізора» Юлію Панкову про її кулінарні секрети, й вона з радістю поділилася з нами улюбленим рецептом приготування лімончелло:

– Колись у кулінарній школі в Тоскані наш учитель Жанлукка розкрив секрет приготування ароматного, свіжого, смачного італійського лімончелло. Тоді я привезла собі лимони, а вам – рецепт!

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Лімончелло: інгредієнти для приготування • 8 лимонів середнього розміру

• 1 л чистого алкоголю 90-100%

• 1 л води

• 800 гр цукру

Готуємо гаспачо швидко та смачно! Рецепт від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової

Готуємо лімончелло покроково:

1. Знімаємо цедру з лимонів! Потрібна тільки жовта частина – це важливо, тому що біла даватиме гіркий присмак.

2. Додаємо цедру в алкоголь, використовуючи посудину з щільно закритою кришкою. Залишаємо на 2 тижні.

3. Через 2 тижні робимо цукровий сироп. У киплячу воду засипаємо цукор (нехай булькає хвилин 10). Охолоджуємо сироп, після чого змішуємо з цедрою та алкоголем.

4. Проціджуємо все та розливаємо по пляшках. Лімончелло готовий!

Смачного!

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