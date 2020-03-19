Запаслися гречкою на рік вперед, а каші вже набридли? Ловіть корисний і смачний рецепт від ведучої проекту «Ревізор» на Новому каналі

Припиніть боротись із стресом, заїдаючи його солодким. Бо через кілька днів ваші ваги покажуть + 2-3 зайвих кілограми. Тим більше, існують інші способи підняття рівня гормону щастя в організмі – корисні солодощі! Наприклад, альтернативні смаколики з гречки від ведучої «Ревізора» на Новому каналі, кулінара Юлії Панкової.

– Більшість магазинних цукерок містять рослинні транс-жири, ароматизатори та консерванти, – розповідає Юля. – Саме вони викликають у людей «залежність» від солодкого, а калорії додають вагу. Зізнаюсь, я теж ласунка. Тому ділюсь з вами простим, а, головне, корисним рецептом цукерок.

Цукерки з гречки: інгредієнти

80 г гречки

50 г фініків

2 ч.л. какао (або кунжута чи подрібнених горіхів)

Готуємо гаспачо! Рецепт від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової

Цукерки з гречки: приготування

Зваріть гречку. Фініки залийте окропом на 20 хвилин. Злийте воду з гречки та фініків. Подрібніть ці інгредієнти в блендері. З маси сформуйте кульки. Обваляйте кульки в какао, кунжуті чи горіхах.

– Спочатку цукерки матимуть виражений смак гречки, – каже Юля. – Покладіть їх на кілька годин до холодильника, і присмак зникне! Смачного. Будьте здорові!

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Фото блюда: istock