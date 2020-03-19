Цукерки з гречки: рецепт приготування покроково від Юлії Панкової
Запаслися гречкою на рік вперед, а каші вже набридли? Ловіть корисний і смачний рецепт від ведучої проекту «Ревізор» на Новому каналі
Припиніть боротись із стресом, заїдаючи його солодким. Бо через кілька днів ваші ваги покажуть + 2-3 зайвих кілограми. Тим більше, існують інші способи підняття рівня гормону щастя в організмі – корисні солодощі! Наприклад, альтернативні смаколики з гречки від ведучої «Ревізора» на Новому каналі, кулінара Юлії Панкової.
– Більшість магазинних цукерок містять рослинні транс-жири, ароматизатори та консерванти, – розповідає Юля. – Саме вони викликають у людей «залежність» від солодкого, а калорії додають вагу. Зізнаюсь, я теж ласунка. Тому ділюсь з вами простим, а, головне, корисним рецептом цукерок.
Цукерки з гречки: інгредієнти
- 80 г гречки
- 50 г фініків
- 2 ч.л. какао (або кунжута чи подрібнених горіхів)
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Цукерки з гречки: приготування
- Зваріть гречку. Фініки залийте окропом на 20 хвилин.
- Злийте воду з гречки та фініків. Подрібніть ці інгредієнти в блендері.
- З маси сформуйте кульки.
- Обваляйте кульки в какао, кунжуті чи горіхах.
– Спочатку цукерки матимуть виражений смак гречки, – каже Юля. – Покладіть їх на кілька годин до холодильника, і присмак зникне! Смачного. Будьте здорові!
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Фото блюда: istock