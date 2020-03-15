Ризото з грибами: покроковий рецепт приготування від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової
Щоб скуштувати ризото, необов’язково їхати до Італії, приготуйте його вдома за рецептом ведучої «Ревізора »на Новому каналі
А ви знали, що більшість кулінарних шедеврів виникають через неуважність кухарів? Наприклад, після падіння торту тарт Татен кондитер вирішила його готувати порційно, у вигляді тістечок. Ризото ж з’явилося завдяки забудькуватому кухарю, який засипав рис у курячий суп та й забув про нього. А потім знайшов у каструлі смачну страву, схожу на крем зі шматочками овочів.
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Сьогодні своїм рецептом ризото поділиться ведуча програми «Ревізор» на Новому каналі, кулінар Юлія Панкова. Дівчина любить цю страву і часто готує її під час своїх кулінарних майстер-класів.
– Ризото – один із кулінарних символів сівнічної Італії, як піца і спагеті, – каже Юля. – Зараз існує більше тисячі способів приготування цієї страви. Та всі вони готуються за однією схемою: рис обсмажується, заливається бульйоном або водою, а потім до нього додаються ваші улюблені інгредієнти. Це можуть бути: овочі, фрукти, гриби, м’ясо, морепродукти.
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Юлія найчастіше готує ризото з білими грибами.
Ризото з грибами: інгредієнти
- 300 г – рису для ризото
- 6 шт. – цибуля-шалот
- 75 г – тертого пармезану
- 1 головка та 3 зубчики часнику
- 1 великий томат
- 250 мл – жирних вершків
- 100 г – сушених білих грибів
- 2 ст. ложки меду
- Свіжий чебрець, петрушка, лавровий листок
- Вершкове масло
- Оливкова олія
- Сіль
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Ризото з грибами: приготування
- Гриби промиваємо і замочуємо в теплій воді на одну годину.
- Шалот чистимо та дрібно рубаємо.
- Дольки часнику в шкарлупі обсмажуємо на оливковій олії. Додаємо до нього кілька ложок меду. Карамелізуємо. Сюди ж додаємо стакан теплої води і тушкуємо до м’якості кілька хвилин.
- Бланшуємо помідори в окропі. Потім знімаємо з них шкірку та ріжемо великими шматками. Обсмажуємо на оливковій олії до однорідної консистенції.
- Підготуйте рис та вдвічі більше холодної води. Щоб вона відразу не википіла.
- В оливковій олії розтоплюємо шматок вершкового масла, кидаємо шалот та обсмажуємо до прозорості.
- До шалоту додаємо рис та обсмажуємо, постійно помішуючи.
- Сюди ж додаємо всю воду та масло від часника конфі.
- Гриби рубаємо та обсмажуємо на вершковому маслі.
- Часник конфі чистимо від шкарлупки та чавимо виделкою, додаємо його в гриби. Усе перемішуємо. Додаємо до рису помідори, гриби, кілька шматків вершкового масла та вершки.
- На маленькому вогні помішуємо усі інгредієнти.
- Доводимо до готовності. В кінці солимо.
Страва готова. Buon appetite!
Фото страви – iStock.ua
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