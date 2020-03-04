Сибас: пошаговый рецепт приготовления рыбы от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой
Ведущая программы «Ревизор Х» на Новом канале, кулинар Юлия Панкова знает, как вкусно приготовить полезную еду
Подготовка к летнему сезону и Великий пост скорректировали питание многих гурманов. Если вы раздумываете, как готовить полезную, но вкусную еду, Юлия Панкова поможет с ответом. Наслаждаться постным блюдом возможно, если знаешь из чего и как его приготовить. Например, запекать, исключить жирные соусы, готовить на пару.
Мясо по-бургундски: рецепт традиционного французского блюда от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой
Ведущая программы «Ревизор Х» на Новом канале, кулинар Юлия Панкова признается, что они с мужем пересмотрели свой рацион.
– Теперь в нашем рационе: брокколи, лосось на пару, – рассказывает Юля. – Хотим уменьшить количество потребления мяса. Переходим на рыбу и зеленые овощи. Не едим углеводы на ночь. Меньше кушаем сладкое и жареный картофель.
Запеченная курица: диетический рецепт от «Ревизора Х»
Юлия Панкова делится с вами любимым рецептом приготовления вкусного сибаса.
Сибас: ингредиенты для приготовления
- 3-4 зубчика чеснока;
- оливковое масло;
- свежая рыба сибас (1 большая или 2 маленькие);
- 6 больших помидоров;
- 1 шт. лука-порея (можно обычный зеленый лук)
- пучок кинзы или базилика;
- 1 шт. лайма или лимона.
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Готовим сибас пошагово:
- Натрите форму для запекания одним зубчиком чеснока, поперчите и смажьте противень маслом (это придаст блюду аромат);
- На форму выложите порезанные кружочками томаты – друг на друга, как черепицу. Это все посыпьте слайсами чеснока;
- Сибас посолите и поперчите, в брюхо положите несколько кусочков лайма или лимона. На коже по бокам рыбы сделайте крестообразные надрезы;
- Выложите сибас на томаты. Все это посыпьте луком порей (белую часть режем кольцами, зеленую можно разрезать вдоль);
- Сверху все поперчите, полейте немного маслом и поставьте в духовку на 200 градусов на 35-40 мин.
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Вуаля – вкусный и диетический сибас готов!
Фото блюда – iStock.ua