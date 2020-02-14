День всех влюбленных уже совсем скоро, а у тебя еще нет ни подарка, ни костюма, да что там костюма… ты даже не знаешь, куда пойти со своей второй половинкой? Несмотря на то, что любовь нужно проявлять независимо от дня на календаре, 14 февраля всё равно хочется как-то по-особому удивить любимого человека. Мы подготовили для тебя список самых романтичных, а главное – необычных событий. Этот день будет незабываемым!

#ПРОЛЮБОВ

Когда: 14 февраля

Где: STEREO PLAZA

Вход: от 350 грн

«Друга Ріка», «Скрябин» и LETAY встретятся на одной сцене во время праздничного концерта ко Дню cвятого Валентина в клубе STEREO PLAZA 14 февраля 2020. На большой праздничный концерт ко Дню всех влюбленных в этом году приглашены те, кто уже нашел свою любовь, и те, кто еще только мечтает ее найти. Участники действа – все романтики и самые лиричные артисты страны. И еще один бонус: у вас будет уникальная возможность признать в любви своей второй половинки прямо со сцены во время концерта! Не упусти такой шанс сказать главные слова.

Kyivstoner

Когда: 14 февраля

Где: ATLAS

Вход: от 400 грн

Kyivstoner готов качать! Он долго планировал и, наконец, организовал свой первый сольный концерт. Этот дерзкий парень собирает своих поклонников в День всех влюбленных, 14 февраля, в клубе Atlas, чтобы повеселиться и расслабиться. Это отличная возможность порадовать своего любимого человека и вместе провести самый романтичный вечер в году. Кстати, билеты на концерт и могут стать тем самым подарком, над которым вы уже так давно ломаете голову!

Вечеринка Love is…

Когда: 14 февраля

Где: ATLAS

Вход до 00:00 свободный, после – от 100 грн

Это будет самая романтичная вечеринка в году! Если вы поклонники валяния на диване, и не решили куда-то уехать на День всех влюбленных, хватайте любимого человека в охапку и отрывайтесь на самом популярном танцполе Киева – в клубе Atlas! Даже если вы еще не встретили свою половинку, собирайте друзей и приходите – возможно, именно в эту ночь судьба уготовила вам ту самую важную встречу. Ведь где еще можно познакомиться с самыми веселыми и драйвовыми людьми, как не на танцполе? За пультом 14 февраля – KIONIX, APOLIK, ELDAR KITBEATZ, DMITRIY DESIRE, ДЕД, СЛАДКИЕ сланцы и другие крутые диджеи. Будем зажигать!

Valentine‘s Day | Party with O.Torvald

Когда: 14 февраля

Где: BeerHouse

Вход: 300 грн

14 февраля – день страсти и чистой любви мы проведем вместе с секс-символами украинской сцены – группой O.Torvald и ее бессменным фронтменом Женей Галичем. Эта банда хорошо знает, как сделать вечер незабываемым, а еще впервые в группе появилась девушка. Теперь за грув и ритм барабанов соответствует оторва Hebi. Главное – успей выхватить билеты себе и всем своим! Перед началом концерта – зажигательный dj-set от Valeri Cassi, а после – DJ Полярник (Nik Raida) b2b DJ Savitskaya (Valeri Savitskaya).

Группа NAVIBAND

Где: клуб Mezzanine, ул. Нижнеюрковская, 31

Когда: 14 февраля

Вход: 300 грн

Белорусская группа NAVIBAND, которая во время участия в «Евровидении» завоевала любовь и поддержку публики по всему миру, возвращается в Украину с концертом. 14 февраля, в столичном клубе Mezzanine, искренние и открытые NAVIBAND выступят с сольным концертом. Артисты презентуют пятый студийный альбом «NAVIBAND», записанный в Украине. Вживую прозвучат, как уже знакомые мелодии – «Гісторыя майго жыцця», украиноязычная «Сумне море», так и совсем новые композиции. Под музыку NAVIBAND хочется влюбляться! Поэтому не пропустите сольный концерт ко Дню всех влюблённых, который пройдёт 14 февраля в клубе Mezzanine.

Большой концерт Alyosha & Vlad Darwin – «Золота середина»

Где: Октябрьский дворец

Когда: 16 февраля

Вход: 150-1250 грн

16 февраля состоится один из самых романтичных концертов зимы – шоу Alyosha & Vlad Darwin – «Золота середина». На концерте прозвучат премьеры из нового дуэтного альбома, сольные песни и любимые хиты «Ти найкраща», «Больше чем любовь», «Пірнай» и др. Авангардные хореографические постановки, изысканное световое шоу и, конечно же, чувственная музыка двух голосов Alyosha & Vlad Darwin подарят зрителям незабываемую романтическую атмосферу в завершение уик-энда, посвященного Дню влюбленных!

Праздник любви в Lavina

Когда: 15 февраля

Где: Lavina mall

Вход свободный

День святого Валентина в Киеве, по традиции, будут праздновать все выходные и не только – 14, 15 и 16 февраля. Так что, если в пятницу вам не удастся никуда вырваться, стройте планы на субботу. 15 февраля в Lavina mall будут танцы, любимые песни и абсолютная энергетика любви. Ведь хедлайнером праздника станет невероятная TAYANNA! Эта украинская певица, участница Нацотборов на «Евровидение», композитор и ведущая уже неоднократно доказывала, что «Фантастическая женщина» – это каждая из нас, стоит только поверить в себя! И праздник любви – идеальный повод, чтобы еще раз напомнить себе об этом, правда?

Уикенд влюбленных

Когда: 14-16 февраля

Где: ВДНГ

Вход свободный

14-16 февраля на ВДНГ будет жарко от горячих сердец. Гостей ждут романтическое катание на катке, который сияет сотнями огоньков, горячий и ароматный глинтвейн, катание на качелях и аттракционах и еще много развлечений. Гостей праздника также ожидает сюрприз: свадьба героев «Зимней страны» – снеговиков Няши и Добряка. Это продолжение романтической истории, которая началась в Новогоднюю ночь, когда влюбленный Добряк сделал предложение своей возлюбленной прямо со сцены ВДНГ! А 14 февраля все желающие смогут присоединится к рекорду Украины – самому массовому поцелую. Стать частью романтического рекорда может любой желающий, так что не упустите эту возможность!

Второй этап Нацотбора на «Евровидение-2020»

Когда: 15 февраля, 19:00

Где: ДК КПИ

Вход: от 320 грн

И пусть это не тематический концерт, Нацотбор на «Евровидение-2020» – это отличный повод провести вечер с любимым человеком. Музыка будет звучать на любой вкус, а бонусом – выступление гостей, любимых The HARDKISS! Это уникальный шанс одним из первых узнать, кто из восьми участников второго полуфинала пройдет в финал и станет на шаг ближе к поездке на конкурс. А, значит, и на шаг ближе к победе!

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