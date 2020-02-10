День святого Валентина приближается. Валентинки, пылкие признания в чувствах и приятные сюрпризы – все свидетельствует о том, что «Love is in the air». Куда поехать на День святого Валентина, и как незабываемо провести выходные с любимым человеком? Наши купидончиков нашли ТОП-10 вариантов для свидания! Какие именно – дальше в нашем материале

Романтический ужин при свечах… Наверное, это первое, что приходит в голову. Классический и беспроигрышный вариант. Но не сегодня! День святого Валентина выпадает на пятницу. Это означает, что можно провести трехдневный уик-энд вместе с любимым человеком. Например – устроить романтическое путешествие по Украине.

Куда поехать на День святого Валентина

Нынешняя зима оказалась малоснежной, но для настоящих любителей зимней сказки мы предлагаем посетить Закарпатье.

Такой отдых покорит как активных спортсменов, так и любителей зимнего уюта. Дух заснеженных гор и раскошная закарпатская природа не оставят равнодушным никого!

Закарпатье славится своими известными лыжными курортами: Драгобрат, Пилипец, Бескид. Трассы разной сложности подойдут и новичкам, и профессионалам. А любви и блеска в глазах сможет добавить знаменитое закарпатское вино. Его представляют по всей стране и даже за рубежом!

Если горы не настраивают вас на романтический лад, День святого Валентина можно провести во Львове.

Этот город считается одним из самых романтических уголков Украины. Аромат кофе и свежеиспеченных круассанов растопит сердце даже Снежной королевы. А сколько во Львове архитектурных памятников, которые радуют глаз! Оперный театр имени Соломии Крушельницкой, Армянский собор, дворец Потоцких, гора Высокий замок. Особого внимания заслуживает площадь Рынок, на которой расположилась городская Ратуша. С ее башни открывается панорамный вид на город.

Замирает сердце от просмотра романтических фотографий на фоне Эйфелевой башни в Instagram? Если пока нет возможности посетить столицу влюбленных, то следующий вариант для тебя!

Черновцы, или Маленький Париж – столица Буковинского края, расположен вблизи румынской границы.

Сюда приезжают посмотреть на старинные сооружения, которые придают городу особый шарм. Здание Ратуши, «пьяная» церковь (Николаевский собор), Кафедральный собор, органный зал. Понравится туристам и Хотинская крепость, построенная в Х веке. Ее окрестности нередко становятся панорамой исторических фильмов.

В День святого Валентина 2020 столица будет согревать любовью не только влюбленных. В Киеве пройдет много концертов и театральных представлений, посвященных 14 февраля!

Куда пойти на День святого Валентина: концерты

Цирк дю Солей (Cirque du Soleil)

Где: Дворец Спорта

Когда: 13-16 февраля в 19:00. Стоимость билетов – от 1040 грн.

Настоящий Цирк дю Солей в Киеве! Это не просто концерт из акробатических номеров, это синтез циркового искусства и уличных выступлений. Незабываемые впечатления просто гарантированы! Оригинальная музыка, визуальные эффекты и феерическое шоу никого не оставят равнодушным! Это событие, которое действительно захватывает.

NOTRE DAME DE PARIS LE CONCERT

Где: Дворец Украина

Когда: 14-16 февраля в 19:00. Стоимость билетов – от 300 грн.

Уникальный перфоманс о знакомой до боли, но все же новой истории бессмертной любви в стенах легендарного Собора Парижской Богоматери.Большой симфонический оркестр, хор, рок-бэнд вдохновят тебя снова влюбиться в эту красоту. Потрясающее действо, на которое стоит сходить.

#ПРОЛЮБОВ

Где: Stereo Plaza

Когда: 14 февраля в 19:00. Стоимость билетов – от 350 грн.

«Друга Ріка», «Скрябін» и LETAY встретятся на одной сцене для празднования Дня всех влюбленных. Большой концерт будет посвящен тем, кто уже нашел свою любовь, и тем, кто еще в поиске. ПРОЛЮБОВ знает каждый, но не каждому посчастливилось ее найти. ПРОЛЮБОВ 14 февраля будут писать в соцсетях, кричать на перекрестках, упоминать в открытках и играть с большой сцены.

Куда пойти на День святого Валентина: театры

Джульетта и Ромео

Где: Театр русской драмы им. Леси Украинский

Когда: 14 февраля – 9 апреля в 19:00. Стоимость билетов – от 40 грн.

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте»… Трогательная история любви, которая и через сотню лет не теряет своей актуальности. Зрителей ждет настоящая любовная драма, приправленная ненавистью и горечью разлуки. Премьера именитого спектакля состоится в День святого Валентина.

Праздничная шоу-программа «Музыка сердец»

Где: Киевский национальный академический театр оперетты

Когда: 14 февраля в 19:00. Стоимость билетов – от 300 грн.

Это будет настоящее музыкальное соревнование между женщинами и мужчинами за звание «Лучших из лучших». Артисты подготовили праздничную программу для всех, кто хочет добавить огонька в отношения. Довольно неординарный вариант для свидания!

Валентинов день

Где: Украинский малый драматический театр

Когда: 14 февраля – 27 марта

Что может быть коварнее и сложнее влюбленной женщины? Только две женщины, которые были влюблены в одного мужчину, и обе его потеряли. Этот талантливый спектакль – по пьесе Ивана Вырыпаева «Валентинов день». Очень символично будет увидеть его в День влюбленных.

А вишенкой на торте станет наше последнее предложение по поводу празднования Дня святого Валентина. Нет ничего лучше, чем провести День влюбленных в особом для тебя и твоей половинки месте! Возможно, это там, где вы познакомились или впервые поцеловались. В этом месте стрелы Амура пронизывают любовью ваши сердца с еще большей силой.

Не открою Америку, но такой знаменательный день стоит праздновать так, как желает твое сердце. Неважно где, важно с кем! Даже если у тебя пока нет второй половинки, ты можешь встретиться со своими друзьями и близкими. Подари им свою любовь!

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