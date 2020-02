День святого Валентина – это самый романтичный праздник для влюбленных пар. Но муки при выборе подарка могут немного его испортить. Почему-то выбирать презенты всегда трудное всего для парней. Вроде как знаешь своего любимого, а что подарить на День святого Валентина все равно решить трудно. Настоящий челлендж начинается уже накануне 14 февраля, поэтому советуем не откладывать все на последний день. Мы подготовили для тебя несколько классных вариантов, чтобы ты не парилась, что подарить на День святого Валентина парню. Просто выбери один и не забудь о праздничной упаковке!

Что подарить на День святого Валентина парню: Скипасы

В этом году зима в Украине больше напоминает весну. Но можно исправить ситуацию самим. Если твой парень любит кататься на лыжах или сноуборде, классным подарком для него станет скипас. Заснеженные Карпаты – хороший подарок любимому на День святого Валентина. Вы даже можете превратить этот презент в романтический уик-энд. Только представь: горы, снег, скорость и теплые вечера с бокалом вина. Романтик!

Что подарить на День святого Валентина парню: Портативная колонка, Playstation или Xbox

Говорят, что взрослых не бывает, а тети и дяди – это просто дети, которые немножко подросли. Поэтому если в твоем парне тоже живет ребенок, которому подавай игры и всевозможные стрелялки, присмотрись к Playstation или Xbox. Цена на такой вариант подарка на День святого Валентина немаленькая. Но ты только представь, сколько счастья принесешь своему любимому. А если у твоего парня уже есть один из таких гаджетов, или он относится к ним спокойно, хорошим презентом станет портативная колонка. Она пригодится на посиделках с друзьями, в отпуске и во время отдыха на природе.

Что подарить на День святого Валентина парню: Курсы экстремального вождения

Еще одна бесспорная любовь твоего бойфренда, кроме тебя, конечно, – автомобили. Если у парня уже есть права, то почувствовать что-то новое за рулем он сможет на курсах экстремального вождения. Инструктор научит твоего избранника, как предотвращать аварийные ситуации и увереннее чувствовать себя на дороге. Плюс, это крутой вариант получить очередную дозу адреналина.

Что подарить на День святого Валентина парню: Пусть почувствует себя пилотом

«Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом», – поется в известной песне. Наверное, каждый мальчик в детстве, кроме автомобильчиков, играл еще и самолетиками. Контроль над ситуацией, захватывающие пейзажи и абсолютная эйфория – все это можно почувствовать во время своего первого полета на самолете за штурвалом. Но без лицензии твоего парня никто в небо не пустит. Поэтому классным вариантом станет виртуальный полет на авиатренажере, в котором воссоздана обстановка реального самолета. Предварительно можно выбрать любое направление движения. Визуальные и звуковые эффекты обеспечат максимальную реалистичность.

Что подарить на День святого Валентина парню Билеты за границу

В заключение мы приберегли, пожалуй, лучший вариант того, что можно подарить на День святого Валентина парню. Барабанная дробь… Билеты за границу! Идеальный подарок для любого, а, тем более, для пары. Выбирай направление по сниженным ценам на лоукостах. Романтическими городами считают Париж, Рим и Флоренцию, но не ограничивайся классикой. Придумай свой вариант, и покупай билеты заранее, чтобы было дешевле. Так сказать, love is in the air.

