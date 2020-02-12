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12 февраля
Песни участников Нацотбора на «Евровидение -2020»: второй полуфинал
Второй полуфинал Нацотбора на
«Евровидение -2020» состоится уже в субботу, 15 февраля. В прямом эфире СТБ и UA: Первый выступят восемь конкурсантов в надежде пройти в финал и побороться за право представлять Украину в Нидерландах. Кто же и под каким номером споет во втором полуфинале? Специально для тебя мы собрали в одном материале все песни конкурсантов и выстроили их по очереди выхода артистов на сцену.
Песни участников Нацотбора на «Евровидение -2020»: второй полуфинал
1. MOONZOO FEAT. F.M.F. SURE – MAZE
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2. FO SHO – BLCK SQR
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3. ЭЛИНА ИВАЩЕНКО – GET UP
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4. АЛЕКСАНДР ПОРЯДИНСКИЙ – SAVIOR
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5. GARNA – WHO WE ARE
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6. KHAYAT – CALL FOR LOVE
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7. David Axelrod – HORIZON
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8.TVORCHI – Bonfire
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Напомним, что
три финалиста первого полуфинала уже известны. А во втором определятся еще три. Не забывай голосовать за лучшего исполнителя, ведь именно твой голос может стать решающим. Нам не сил терпеть до субботы, поэтому мы предлагаем тебе присоединиться к народному голосованию. Переходи по линку и выбирай топ конкурсантов.