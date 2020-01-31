Kyivstoner готовий качати! Він довго планував і, нарешті, організував свій перший сольний концерт. Хлопець збирає своїх шанувальників в День усіх закоханих, 14 лютого, в клубі Atlas, щоб повеселитися і розслабитися.

Kyivstoner відомий загалу як кореспондент Райдужний і виконавець хітів «Літо» і «Мяу Мяу». Творчість виконавця привернула на його сторінку в Instagram майже 1,5 млн підписників. Ми вирішили зібрати цікаві факти про виконавця з ексклюзивними коментарями артиста. Давайте знайомитися із ним ближче.

7 цікавих фактів про Kyivstoner

1. Kyivstoner (справжнє ім’я – Альберт) до 19 років жив у Києві на Райдужному масиві.

2. Вищої освіти у артиста немає. Він навчався в коледжі в Санта-Моніці на режисерському факультеті, але так і не закінчив. У 2013 році почав знімати вайни – короткі гумористичні ролики, які і принесли Альберту першу популярність і впізнаваність. Сам Kyivstoner називає себе «першим вайнером в СНД».

3. У Альберта є сайд-проект «Невідомість». У грудні 2019 року він оголосив про прощальний концерт в клубі клубі Atlas і закриття проекту. Зібрані під час заходу гроші передали на допомогу наркозалежним. Та в коментарі Новому каналу артист повідомив, що проект все ще існує.

– «Невідомість» – це голос вулиці. Це вайб,що зрозумілий певній кількості людей. Цей проект був створений 31 грудня 1991 року. І закриється, коли мене не стане, – сказав Альберт.

4. Не слухає російський реп.

5. У Альберта є 9 тату.

– Кожна має сенс, але який я не розповім. Це трохи приватне, – говорить він.

6. Kyivstoner не так давно відкрив бар у Києві – Kyiv Stoner bar. Він великий шанувальник відеоігор, і, звичайно ж, в його барі є кімната з Playstation.

7. Вже випустив три незалежних музичних альбоми «Хайпаголік», «Хайпаголік 2» і Banger, з якими гастролює по Україні та за її межами.

8. Альберт обожнює кіберспорт.

– Я дуже сильно люблю коментувати кіберспорт. Мені здається у мене в цьому є великий потенціал, – поділився артист.

Вітаємо Kyivstoner з його майбутнім першим сольником. Якщо ви обожнюєте творчість цього артиста і ще не вибрали, куди повести свою половинку на День всіх закоханих, то … вибір очевидний.

Більше новин:

Третій хедлайнер Atlas Weekend 2020 року – PLACEBO

Номерок треба? Джаред Лето розсекретив свій мобільний номер