ПРОЛЮБОВ: Куда пойти 14 февраля в Киеве

«Друга Ріка», «Скрябин» и LETAY встретятся на одной сцене во время праздничного концерта ко Дню Святого Валентина в клубе STEREOPLAZA 14 февраля 2020

На большой праздничный концерт ко Дню всех влюбленных в этом году приглашены те, кто уже нашел свою любовь, и те, кто еще только мечтает ее найти. Участники действа – все романтики и самые лиричные артисты страны.

«Друга Ріка» закрепили за собой статус главных рок-романтиков страны почти сразу после того, как ворвались в украинское ТВ и радиопространство. Слушая их «Вже не сам» и «Так мало тут тебе» мы переживали первые влюбленности, под «Три хвилини» встречались и расстались навсегда, под «Дотик» мечтали, что главная встреча все же еще впереди. Сегодня «Друга Ріка» так же поет ПРОЛЮБОВ. Через «Монстр», «Ангел», «Ти є я», «Париж», «Сьомий день» и даже меланхоличный «Секрет» они раскрывают это чувство с разных сторон. Помогают понять и почувствовать любовь во всех доступных для нее проявлениях.

Еще два участника концерта – группы Скрябин и LETAY.

«Скрябин»– рок-группа, любовь к которой в разное время ее творческого пути ощущал в своем сердце практически каждый меломан. Они ПРОЛЮБОВ к музыке, к Родине и к родным. Но самое главное Скрябин – это наша общая история ПРОЛЮБОВ к Кузьме. Сейчас песни Андрея Кузьменко в составе группы исполняет Yurcash, но еще и сегодня на концертах Скрябина они звучит все так же убедительно, как и во времена Кузьмы.

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Илья Резников, более известный слушателям, как LETAY – тот самый парень, который покорил зрителей Нацотбора «Евровидение-2019» экспериментальным театрализованным номером и романтическим песенным признанием «Мила моя». Не перестал LETAY петь ПРОЛЮБОВ и после конкурса. Его трек «Кохайтесь» стал саундтреком к народному киноблокбастеру «Свингеры 2», а lyric video «Лицарю Личить Сталь», объединил рефлексии любви с размышлениями о стране.



Так что берите любимых людей и приходите праздновать День Всех влюбленных 14 февраля в в Stereo Plaza.