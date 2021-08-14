Топ-5 мест от Александра Педана, которые стоит посетить влюбленным в Будапеште

Ведущий реалити «Эксы» (Новый канал) поделился интересным маршрутом по и вокруг столицы Венгрии

Только Новый канал завершил съемки реалити «Эксы», ведущий Александр Педан с женой сразу отправились в романтическое путешествие в Венгрию. Супруги начали из Будапешта. Александр Педан рассказал, что надо обязательно посмотреть в столице и ее окрестностях.

– Венгрия – очень европейская страна с крутой классической архитектурой, – говорит Педан. – В Будапеште можно найти места, которые напоминают Париж, можно найти кусочек Лондона или представить себя в Швейцарии. И, конечно, почувствовать себя в Венгрии. Там вкусная и недорогая еда. Можно найти классные варианты для ночлега: хостелы и гостиницы – на любой вкус и кошелек. Уикенд вы точно проведете незабываемо.

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Локация 1. Будавар

– На стороне Буды на вершине есть старая крепость, в которой сейчас проживает премьер-министр Венгрии, – рассказывает Александр Педан. – Там также находится художественный музей. Оттуда открывается невероятный вид на Дунай и Пешт. А еще есть собор, который полностью расписан внутри.

Локация 2. Здание венгерского парламента

– Когда-то камни, из которого он был построен, почернели. Его полностью очистили и сейчас здание нереально сверкает на солнце, как белая мечеть в Стамбуле. Поэтому надо обязательно туда сходить, чтобы сделать фото на память, – советует ведущий Нового канала.

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Локация 3. Дунай

– Посмотрите на Будапешт с реки Дунай, – продолжает он. – Идете на причал №7. Там есть разные лодки. Мой совет – отплывать перед заходом солнца. Таким образом вы сможете увидеть Будапешт при солнечном свете и полюбоваться городом, загорающимся вечерними огнями. Это все отражается в Дунае и выглядит нереально.

Локация 4. Сентендре

– Этот город расположен в 20 километрах от Будапешта, – делится телеведущий. – О нем немногие знают. Маленький, аккуратный, с цветными домами, как с картинки, с маленькой церковью, ресторанчиками и музеем марципанов.

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Локация 5. Парндорф аутлет

– Расположен он между Веной и Будапештом. Если вы туда отправитесь, выделяйте целый день, – советует звезда. – Там очень много магазинов. Есть все – от брендов первой линейки, типа Prada, Gucci, до масс-маркета и спортивных брендов. Там самые низкие цены среди аутлет-городков, в которых я был в Европе.

Премьера реалити «Эксы» – 14 сентября в 19:00 на Новом канале.