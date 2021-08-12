Учасниця Супер Топ-модель по-українськи привела хлопця на реаліті про стосунки

Блогерка та модель Аня Суліма покаже всі секрети і проблеми особистого у проекті «Екси» на Новому каналі

«Бути разом чи розійтись назавжди?» – от в чому питання. Відповідь на нього шукатимуть учасники реаліті про стосунки та правила життя «Екси», яке 14 вересня стартує на Новому каналі.

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Розібратись у своїх проблемах та владнати непорозуміння прийшла й учасниця проекту «Супер Топ-модель по-українськи» Аня Суліма. Вони з коханим Августом разом вже півтори року. Хлопець навіть зробив їй пропозицію руки і серця. Рік Суліма ходила у статусі нареченої, але щось у їхніх стосунках пішло не так…

– Ми не розуміємо один одного. Не чуємо, – зізнається Аня Суліма. – В мене накопичились образи і біль. Замість того, щоб сідати одразу і спокійно їх висказувати, я роблю це криком, оскільки дуже нервова і емоційна дівчина. Август в такі моменти автоматично ніби надягає уявну коробку на себе і не чує. Або ж ще ми замовчуємо проблеми, щоб не образити один одного.

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Август переконує, що не закривається, а просто не розуміє, чого насправді хоче Аня. І чому він «попадає під гарячу руку» ні за що.

– Аня така людина, що може загорітись емоційно в секунду, – ділиться хлопець. – Наприклад, банально, вона не може знайти свій бюстгалтер. Бігає по квартирі, злиться, починає на мене чомусь кричати. Потім я за п’ять хвилин знаходжу «пропажу». І в Ані наче нічого не відбулось, а мій настрій зіпсований. Вона миттєво загоряється і миттєво тухне, а в мені залишається негатив.

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Окрім проблем з комунікацією Аня і Август мають неприємні моменти у сексуальному житті.

– За період, який ми разом, багато в чому себе обмежували заради один одного. Тому, мені здається, втратили себе, – ділиться дівчина. – Хочеться, щоб все було спокійно. Хочеться просто любити один одного. Сподіваємось проект нам у цьому допоможе.

Аня Суліма зізналась, що вже у перші дні реаліті до них з Августом почало приходити розуміння, як запустився механізм, що призвів до розладу у їхніх стосунках. Та чи вдалось їм зупинити цей процес і побудувати комфортні стосунки – дивіться вже з 14 вересня. Реаліті «Екси» щовівторка о 19:00 на Новому каналі!