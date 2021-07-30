Олександр Педан пройшов по мотузці на 30-метровій висоті

Ведучий реаліті «Екси» (Новий канал) протестував фінальне випробування третього сезону

Екстрим – звична штука для зірки Нового каналу Олександра Педана. Під час зйомок реаліті «Екси», яке восени стартує в ефірі телеканалу, ведучий тестував на собі деякі завдання пар. Одне з таких – фінальне випробування третього сезону. За його умовами, учасникам потрібно було зі спеціальним обладнанням пройти 50 метрів по мотузці з даху одного 12-поверхового будинку на інший. Все відбувалось на 30-метровій висоті.

– Щось схоже я робив вперше. До цього ніколи не доводилось пробувати цей вид екстриму. Максимум – проходив на слеклайні на висоті один метр над землею, – розповідає Педан. – Це випробування реаліті я напросився тестити сам. І, чесно кажучи, не думав, що це так складно. Коли я підійшов до краєчку, то зрозумів, що це реально високо, і нереально страшно.

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Окрім звичайного проходження «підвісної траси», Олександр Педан спробував ще й зірватись з мотузки. Він спеціально впав, аби перевірити страховку. На майданчику працювали альпіністи та циркачі, тож все пройшло без жодних ексцесів.

– Завдання – надскладне і фізично, і морально. Пройти його можна лише, якщо пари довіряться один одному, – ділиться ведучий. – З адреналіном, вірою в перемогу і, найголовніше, за підтримки один одного вдасться подолати шлях. Чи вийшло в них? Побачите вже в ефірі Нового каналу. Від себе скажу, що це найважче та найекстремальніше випробування, яке взагалі було на проекті «Екси».

Третій сезон реаліті «Екси» Новий канал покаже вже у вересні. Не пропустіть вибухову прем’єру!