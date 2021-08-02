Вона сказала «так»? На фіналі «Ексів» учасник зробив дівчині пропозицію

Камери, стоп! Новий канал закінчив зйомки третього сезону реаліті «Екси». Старт реаліті про стосунки та правила життя – вже 14 вересня о 19:00! А поки розкриваємо секрети фінального епізоду

Стосунки на висоті

Фінал проекту буде складатись з двох частин – випробування для фіналістів та грандіозної вечірки. Нагадаємо, що третій сезон «Ексів» присвячений боротьбі зі страхами, тож концепцію дотримувались до кінця. Останнє завдання учасників стало найскладнішим та найбільш екстремальним за всю історію проекту.

– Наостанок ми вирішили випробувати учасників висотою. Це тваринний страх, який є в кожної людини. В атмосфері, яку ми створили, будь-хто оголюється емоційно і знімає всі маски, – каже керівниця проекту Світлана Ковда. – Фінальне випробування – суперекстремальне. Двом парам, які залишились у проекті, потрібно було пройти по мотузці, натягнутій між 12-поверховими будинками, і при цьому відповідати на питання щодо їх основних проблем у стосунках. Ми придумали спеціальну конструкцію, яка давала можливість пройти дистанцію, лише довіривши один одному життя.

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Незмінний ведучий реаліті «Екси» Олександр Педан у захваті від сезону. За 15 епізодів на проекті підняли 14 реальних проблем у парах. Не просто підняли, а і запропонували найкращі шляхи їх вирішення.

– Основна мета реаліті – не змусити пари залишитись разом, а допомогти зрозуміти, як їм комфортніше – у стосунках чи ні, – каже Педан. – Можна хрестоматію про стосунки видавати, базуючись на цьому проекті. А ще додам, що перемога цього сезону – це круті пари. Я впевнений, що ви побачите в них себе, чи друзів, чи сусідів. Аудиторія точно знайде, за кого вболівати, переживати і разом з ким змінюватись.

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Родзинка вечора – освідчення

На фінальній грандіозній вечірці зустрілись майже всі учасники сезону. Шикарна зала, голлівудські вбрання, шампанське – все було на найвищому рівні. Не всі пари залишились разом після проекту. Тож хтось стояв, тримаючись за руки, а хтось, – тримаючи дистанцію.

– Наша вечірка була надзвичайно святковою. Відчуття, наче на церемонії «Оскар», – ділиться сексологиня, психологиня та ведуча проекту Наталя Єжова. – Родзинкою вечора стала пропозиція руки і серця одного з учасників проекту своїй коханій. Я рада, що він наважився на цей крок. Я працювала з ним особисто, тож знаю, наскільки це було важливо для цього хлопця. Помітила, що він не міг підібрати слова, тож завчений текст – не той варіант. Учасник сказав все від серця, це викликало бурю класних емоцій і у його половинки, і у всіх присутніх.

Третій сезону реаліті «Екси» Новий канал покаже вже з 14 вересня! Не пропустіть вибухову романтично-екстремальну прем’єру цієї осені.